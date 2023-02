"Rzeczpospolita": Siły Powietrzne USA w ostatnich dniach zestrzeliły nad Kanadą i Alaską kilka niezidentyfikowanych obiektów latających. Mają one różne kształty, np. czworoboku. Co to może być?

Gen. Tomasz Drewniak: Są to różnego rodzaju balony, zdjęcia obiektów zestrzelonych wskazują na lekkie powłoki, nie są to zatem konstrukcje lotnicze. Myślę, że jest to skoordynowana chińska akcja - i na tych obiektach może nie być żadnej aparatury. Chodzi o to, aby wzbudzić wszystkie systemy na statkach oraz samolotach, znajdujących się w pobliżu Stanów Zjednoczonych. Pytanie, na które nie znamy odpowiedzi, jest następujące: z którego miejsca Chińczycy je wypuszczają, czy znad terytorium Chin, czy np. z bazy znajdującej się na północy, na obszarze arktycznym.

Ta akcja może być związana z pogodą, bo balon porusza się tam, gdzie wieją wiatry. Być może Chińczycy wykorzystują np. charakterystyczny układ pogodowy, który jest teraz, a za kilka miesięcy go nie będzie. Chiny pod pozorem badań naukowych mogą wypuszczać balony, bo meteorologicznie występuje teraz korzystna sytuacja.

Czy w tych balonach mogą znajdować się urządzenia szpiegowskie?

Wydaje mi się, że nie ma tam poważnej aparatury szpiegowskiej. Amerykanie wyłowili z oceanu jeden z balonów i go pokazali, gdyby znajdowała się w nim taka aparatura podaliby taką informację na forum międzynarodowym. Być może w momencie uderzenia rakietą w taki obiekt, albo gdy obniży on pułap lotu, dochodzi do eksplozji materiałów wybuchowych, które niszczą taką aparaturę. Ciągle w tej sprawie mamy wiele domysłów.

Ale tak, jak powiedziałem, moim zdaniem nie o aparaturę w tym przypadku chodzi, tylko zarejestrowanie reakcji USA, gdy taki obiekt wleci w przestrzeń powietrzną tego kraju. Uruchamiają się wtedy radary, system dowodzenia, można sprawdzić czas reakcji, czyli kiedy przy balonie pojawią się samoloty. Amerykanie, z przyczyn geograficznych, są bardziej bezpieczni niż Europa, nie mają wrogo nastawionych sąsiadów, dlatego wzbudzenie amerykańskiego systemu narodowego jest dla potencjalnego wroga bardzo cenną rzeczą.

Widać w jaki sposób są podejmowane decyzje, jaki jest czas reakcji, kiedy pojawił się przy tym obiekcie samolot, jaki to był samolot

Czyli obserwujemy test systemu obrony powietrznej USA?

Tak. Widać w jaki sposób są podejmowane decyzje, jaki jest czas reakcji, kiedy pojawił się przy tym obiekcie samolot, jaki to był samolot. To daje realną wiedzę na temat całego zintegrowanego systemu obrony Ameryki Północnej, który obejmuje USA i Kanadę.

Czy trudno jest zestrzelić balon, czyli obiekt wolno poruszający się?

Nie. Kwestią jest to na jakiej znajduje się wysokości. Dopóki te balony będą latały na wysokości 20-40 tys. metrów to nie ma technicznego problemu z ich zestrzeleniem. Problem jest z decyzyjnością poszczególnych organów, z tym kiedy zostanie wydany rozkaz. Jak widzimy pierwszy balon, zanim został zestrzelony, przeleciał nad całym terytorium USA.