Portal powołał się na źródła z otoczenia prezesa PiS. W tekście podano, że według pierwotnego scenariusza Jarosław Kaczyński miał jeździć po Polsce do czasu swego urlopu. Według informacji portalu, plany te uległy zmianie.

"Powód, który jest wskazywany na Nowogrodzkiej to fakt, że sam środek wakacji to nie jednak dobry czas na objazd Polski" - czytamy. Jarosław Kaczyński ma wrócić "na trasę" we wrześniu, "po swoim tradycyjnym sierpniowym urlopie".

Jarosław Kaczyński w ubiegłym miesiącu zrezygnował z zasiadania w rządzie Mateusza Morawieckiego, w którym sprawował funkcję wicepremiera ds. bezpieczeństwa. Tłumaczył, że chce skoncentrować się na kierowaniu partią i że musi myśleć o wyborach parlamentarnych. - Ja już bardzo niedługo wyruszam w trasę, tę główną. Jeżeli chodzi o premiera, to on jest ciągle w ruchu. Ale inni też wyruszyli. Wyruszyła premier Beata Szydło - mówił w TVP Info w drugiej połowie czerwca. - Niedługo cała ekipa będzie już w akcji, ta objeżdżająca wszystkie powiaty. Ale później zejdziemy także i do (poziomu - red.) gminy, już oczywiście dużo większą ekipą, bo gmin jest przeszło 2,5 tysiąca. Ale wszędzie dotrzemy, bo chcemy Polakom powiedzieć o tym, co zrobiliśmy - deklarował prezes PiS.

"Na spotkania z prezesem PiS są wpuszczane tylko osoby z listy, jak wielokrotnie udowadniały media, głównie powiązane z partią" - pisał Onet. "Podczas weekendowych spotkań prezesa Kaczyńskiego z wyborcami w Wielkopolsce odbywały się protesty, które zmusiły go do wejścia na salę tylnymi drzwiami, za którymi rozlegały się krzyki i gwizdy niezadowolonych demonstrantów" - podano.

W Gnieźnie konwój samochodów z prezesem PiS został obrzucony jajkami. Policja wszczęła w tej sprawie czynności wyjaśniające.