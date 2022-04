Czego oczekują mieszkańcy i mieszkanki wspólnot samorządowych i czy te potrzeby są identyczne? To pytanie szczególnie ważne teraz, gdy samorządowcy powoli zaczynają myśleć o kolejnej kampanii wyborczej w 2023 r. Badanie przeprowadzone przez IBRiS i stowarzyszenie Kobiety w Centrum, które było omawiane w trakcie VIII Europejskiego Kongresu Samorządów w Mikołajkach, pokazuje, że istnieje duże zróżnicowanie między potrzebami kobiet i mężczyzn, co może mieć wyborcze konsekwencje. Sondaż został przeprowadzony na próbie 1100 respondentów i respondentek od 30 marca do 5 kwietnia 2022 r.

A w kuluarach kongresu temat zbliżającej się kampanii wyborczej – jak również tego, czy wybory będą przesunięte przez PiS na 2024 r. – był wielokrotnie omawiany. Bo ta kampania samorządowa już powoli rysuje się na horyzoncie.

W tej kampanii – jeszcze bardziej niż w poprzednich – może liczyć się głos kobiet, zwłaszcza dla kandydatów i kandydatek z opozycji. Zwłaszcza jeśli będzie wyrównana.

Co pokazuje badanie IBRiS i stowarzyszenia Kobiety w Centrum? Na przykład w newralgicznym w obecnej sytuacji (pokazała to też pandamia oraz reakcja na przybycie uchodźców z Ukrainy) obszarze społecznych zadań samorządu jako najważniejsze zadanie 92 proc. ogółu Polaków wskazuje instytucje ochrony zdrowia, 85 proc. placówki edukacyjne, na trzecim miejscu – obiekty sportowe (79 proc. badanych).

Gdy spojrzymy jednak na istotne różnice w postrzeganiu zadań lokalnych włodarzy, to we wspomnianej wcześniej warstwie społecznej aż 16 pkt proc. kobiet więcej (na tle odpowiedzi mężczyzn) wskazuje wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży jako istotne zadanie samorządu. Też 16 pkt proc. więcej kobiet niż mężczyzn uznaje, że samorząd powinien pomagać organizacjom wspierającym prawa kobiet. 14 pkt proc. więcej kobiet niż mężczyzn wskazuje też, że ważnym zadaniem jest wsparcie psychologiczne dla osób dorosłych. I dalej: w zakresie infrastruktury 7 pkt proc. więcej kobiet niż mężczyzn wskazuje istotną rolę miejsc wypoczynku, jak skwery i parki, w tym, jak działają lokalne wspólnoty.

Badanie wyraźnie pokazuje, że inne obszary działalności samorządu ważne są dla kobiet i dla mężczyzn Magdalena Sobkowiak, szefowa stowarzyszenia Kobiety w Centrum

Z badania wynika także, że kobiety większą wagę przywiązują do kwestii ochrony przyrody (o 7 pkt proc. więcej niż mężczyźni) oraz dbania o wizerunek ich miasta i gminy (aż o 10 pkt proc. więcej niż mężczyźni).

To wszystko można nałożyć na ogólnie mniejsze wśród kobiet i mężczyzn przekonanie, że samorząd reprezentuje ich interesy i potrzeby. Ogólnie 56 proc. wśród przebadanych mężczyzn jest zdania, że samorządowcy uwzględniają potrzeby kobiet, podobnego zdania jest już tylko 51 proc. samych kobiet.

Co to znaczy w praktyce, również w kontekście wyborczym? – Te wyniki mogą pokazać samorządowcom, dlaczego ich decyzje inwestycyjne nie przynoszą później premii w kampanii. Badanie wyraźnie pokazuje, że inne obszary działalności samorządu ważne są dla kobiet i dla mężczyzn. Co czwarta kobieta nie czuje się reprezentowana przez samorząd. To najważniejszy wniosek – wskazuje w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Magdalena Sobkowiak, szefowa stowarzyszenia Kobiety w Centrum. – Z drugiej strony kobiety chodzą na wybory rzadziej niż mężczyźni. Trzeba zachęcać kobiety, by głosowały. Ale równie ważne jest to, by zachęcać kobiety, aby kandydowały w wyborach. Zgodnie z szacunkami Instytutu Spraw Publicznych, jeśli w obecnym tempie kobiety będą wkraczały do samorządu, to równość kobiet i mężczyzn w reprezentacji w samorządzie osiągniemy dopiero w 2081 r. na poziomie prezydentów miast – podkreśla Sobkowiak.