Mechanizm warunkowości, pozwalający Komisji Europejskiej blokować wypłaty unijne za naruszenie praworządności, nie narusza unijnych traktatów - orzekł w środę pełny skład Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i oddalił w całości skargi Polski i Węgier. Opozycja przekonuje, że wyrok oznacza, iż Polska może stracić pieniądze przysługujące jej z Funduszu Odbudowy. Z kolei zdaniem rzecznika rządu uzasadnienie wyroku zawiera sformułowania, z których treści wynika, że rozporządzenia wiążącego wypłatę środków unijnych z kwestią praworządności nie można w obecnej sytuacji zastosować wobec Polski.

Orzeczenie TSUE skomentował minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. - To dowód na bardzo poważny polityczny, historyczny błąd premiera Morawieckiego, który wyraził akceptacje na szczycie Brukseli w 2020 roku dla wprowadzenia tego rozporządzenia.

Zdaniem Ziobry, wyrok potwierdza wszystkie obawy, które zgłaszała Solidarna Polska.

- Granice kompetencji są ściśle określone w traktatach. W traktatach, które nas obowiązują przyznaliśmy tylko pewne kompetencje UE - mówił premier Mateusz Morawiecki komentując środowy wyrok TSUE.

Premier Morawiecki pytany o te słowa stwierdził, że "nie dziwi się poruszeniu pana ministra sprawiedliwości, ponieważ ten wyrok dotyczy obszaru, który on próbuje reformować".

- Proces poszerzania kompetencji jest rzeczywiście bardzo niepokojący, groźny. To jeden z wielu wyroków, który dopisuje rozdział do poszerzania kompetencji (przez instytucje UE - red.) - stwierdził też



- Trybunał Sprawiedliwości UE stanął na stanowisku, że skarga Polski nie jest zasadna, ale w uzasadnieniu zwrócił uwagę na wiele rzeczy, na których nam zależało - mówił w Sejmie Konrad Szymański, minister ds. Unii Europejskiej.

Do słów Ziobry odniósł się w rozmowie z Polskim Radiem prezes PiS Jarosław Kaczyński.

- Dzisiaj w Unii trwa proces, któremu się przeciwstawiamy. Proces ograniczenia, czy wręcz eliminowania suwerenności państw, które są członkami Unii. To wszystko jest w trakcie i to w trakcie pewnej kontrowersji. Nie chcę używać określenia walka, bo w Unii Europejskiej nie należy ze sobą walczyć, ale takie określenie też nie byłoby dalekie od prawdy. To, że ta skarga nie została odrzucona, było bardzo łatwe do przewidzenia, szczególnie już po wypowiedzi rzecznika generalnego, po jego stanowisku, ale i przedtem było to właściwie oczywiste. Mamy do czynienia z napięciem między naszym słusznym oczekiwaniem dalszego wsparcia ze strony Unii, bardzo szybko zbliżamy się do tego momentu, w którym będziemy już płatnikiem netto, ale jeszcze trochę czasu jest, trochę drogi do przebycia. Chcielibyśmy w dalszym ciągu korzystać z tego samego, z czego korzystało wiele innych państw, które już dzisiaj ten poziom 100 proc. przeciętnej Unii Europejskiej osiągnęły. Z drugiej strony jest próba wykorzystania tej sytuacji wobec państw gospodarczo nieco jeszcze odstających od tej zachodniej części Unii Europejskiej, żeby je postawić wobec takiego wyboru, który w żadnym wypadku nie powinien mieć miejsce, który jest w oczywisty sposób sprzeczne z traktatami - mówił wicepremier.

Po tym, jak TSUE orzekł, że mechanizm warunkowości nie narusza unijnych traktatów politycy opozycji mówią, że rząd Prawa i Sprawiedliwości poniósł wielką porażkę, Polsce grozi utrata środków z UE i że trzeba m.in. natychmiast zlikwidować Izbę Dyscyplinarną. Inne komentarze płyną ze strony rządowej.

- Ta kontrowersja trwa. Jestem optymistą co do jej wyniku ostatecznego. Dopiero ten wynik będzie momentem historycznym. To jest jedno z wydarzeń, ktoś się zdarzyło na tej drodze, którą w tej chwili idziemy. To zdarzenie może być przedmiotem dyskusji na przykład wewnątrz naszej koalicji, wewnątrz rządu, ale jestem zawiedziony tym, że takie oświadczenia podają publicznie, bo to na pewno naszej wspólnej sprawie, a tą wspólną sprawą jest między innymi utrzymanie naszej suwerenności, dlatego troszkę się dziwię panu ministrowi, ale cóż, takie rzeczy się w polityce zdarzają, nie tylko u nas, we wszystkich państwach. Trzeba nad tym przejść do porządku dziennego i po prostu iść dalej. Nie przechodzimy do porządku dziennego, żeby to wszyscy dobrze zrozumieli, nad samą sprawą. Sprawą obrony polskiej suwerenności. Nam się należy wsparcie, bo jeżeli np. otrzymywała je Hiszpania, to i nam się należy - dodał.

- Sądzę, że premier Morawiecki, bo rozmawialiśmy od ten temat, nie jeden raz, traktował ten dokument wraz z tak zwanymi konkluzjami Rady Unii Europejskiej, które zapewniały nam, że nasz postulat, to znaczy postulat polegające na tym, żeby jednak nie używano tego dla uchylenia traktatów, takiego de facto uchylenia traktatów i de facto uchylenia suwerenności, żeby ten instrument nie był w ten sposób używany. No niestety jest, ale to jest nadużycie. To jest nadużycie - ocenił Kaczyński.

- Mamy do czynienia z nadużyciem, powiedzmy sobie uczciwie, z oszustwem ze strony władz unijnych. Dzieje Unii są bardzo skomplikowane, ale nasza obecność w Unii jest w tej chwili bardzo potrzebna dla naszej przyszłości, dla przyszłości polskiej, dla przyszłości Europy - kontynuował prezes PiS.

Kaczyński został zapytany, czy słowa ministra sprawiedliwości mogą doprowadzić do sporu wewnątrz Zjednoczonej Prawicy. - Zawsze mieliśmy w pewnych sprawach różne poglądy, ale sprawie suwerenności mamy ten sam pogląd - odpowiedział.

Prezydent Andrzej Duda zapowiedział własny projekt ustawy ws. likwidacji Izby Dyscyplinarnej. Prezes PiS przyznał, że nie wiedział o inicjatywie prezydenta.

- Doskonale wiedziałem, że jest przygotowywany i gotowy inny projekt, który ma związki z rozmowami prowadzonymi w Brukseli, ale to nie jest nic groźnego. Te dwa projekty można ze sobą połączyć w jeden. Czy przyniesie to efekt na to, na co prezydent kładzie szczególny nacisk, czyli porozumienie sprawie KPO? Tego nie wiem, bo ta sprawa jest dzisiaj dużo bardziej skomplikowana. Nie ma tutaj czasu, , żeby ją rozwijać. O pewnych sprawach może nie należy mówić- stwierdził Kaczyński.

Premier może pozostać ministrem finansów

Prezes PiS mówił również na temat problemów na starcie Polskiego Ładu.

Zaczęło się rzeczywiście, jeżeli chodzi o podatki, nie najlepiej. Trzeba pamiętać, że to nie jest jedyny element Polskiego Ładu, to elementy odnoszące się do inwestycji, do podnoszenia poziomu życia prowincji. Te elementy sprawiedliwościowe, chociaż one są oczywiście wpisane w system podatkowy, są tutaj rzeczą decydującą. To trzeba naprawić. Wyciągnięto już część konsekwencji personalnych. Przy budowie popełniono naprawdę bardzo poważne błędy, przy czym tym błędem fundamentalnym było to, że w istocie powierzono przygotowywanie tego systemu podatkowego ludziom, którzy, jak mi się wydaje, byli całkowicie niezainteresowani tym, by to przedsięwzięcie się udało. Nie mówię tutaj o panach ministrach młodych ludziach, którzy nadzorowali całe przedsięwzięcie, tylko mówię o tych, którzy to realnie przygotowali, bo przecież to jest przygotowywane przez departamenty, przez przez ludzi, którzy pełnią różne ważne, merytoryczne funkcje, w tym wypadku w Ministerstwie Finansów. Część błędów na pewno wynikała z jakiegoś braku wiedzy, z pomyłki, z niezbyt skupionej uwagi, jeżeli chodzi o przygotowywanie tych wszystkich zmian, ale część jest już tak oczywista, że wydaje się jednak, że tutaj to było także i kwestia nie najlepszej woli. Za to się odpowiada, więc powtarzam, tutaj wnioski zostały już w dużej mierze wyciągnięte, ale najważniejsze, że wszystkie najważniejsze dla obywateli, dla adresatów Polskiego Ładu jest to, żeby te wszystkie niedostatki, często drastyczne, zostały naprawione. Jestem głęboko przekonany, że to jak to się stanie naprawione - skomentował

Zapytany, kiedy pracownicy budżetu państwa będą pewni, jakie wynagrodzenia dostaną, wicepremier odpowiedział, że to kwestia 2-3 miesięcy.

- W tej chwili nadzoruje to człowiek, który się na tym świetnie znam, sam premier. Być może nawet do momentu naprawy on będzie dalej ministrem finansów, ale to nie jest w tej chwili rozstrzygnięta - mówił o obsadzeniu funkcji ministra finansów.