Święty Mikołaj przybywa na Maltę. Dołącz do niego!

Gdzie w tym roku spędzasz sezon świąteczny? Warto pomyśleć o corocznym faworycie milionów turystów z całego świata – o Malcie. Co więcej, w tym roku na Maltę dotrze gość na prawdę wyjątkowy czyli sam Święty Mikołaj. W stolicy kraju, Valletcie znajduje się atrakcja zwana Miastem Świętego Mikołaja. Miejsce to oferuje szereg atrakcji dla każdego przedziału wiekowego, bez względu na to, czy gustujesz w dobrych winach, czy chcesz się podzielić z Mikołajem informacją na temat marzeń prezentowych. Ponadto, polecamy panoramę miasta, widzianą z wagonika diabelskiego koła o wdzięcznej nazwie Rudolf’s Wheel. W Krainie Baśni wszystko jest możliwe...