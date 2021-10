Unia Europejska nie ma prawa nakazywać polskim sądom stawiania traktatów przed krajowymi przepisami – orzekł w czwartek 7 października Trybunał Konstytucyjny. Co rząd PiS zrobi z tym rozstrzygnięciem? Czy rzeczywiście wykorzysta go do tego, by odrzucać wyroki TSUE, a może to zasłona retoryczna i prężenie muskułów? Nad tym w kolejnym odcinku podcastu „Polityczne Michałki” zastanawiają się Michał Kolanko i Michał Szułdrzyński.