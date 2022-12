Decyzja o dymisji to reakcja na incydent, do którego doszło w Komendzie Głównej Policji w ubiegłym tygodniu.

O eksplozji w środę rano w siedzibie KGP przy ul. Puławskiej w Warszawie służby państwa milczały ponad dobę. Gdy dziennikarze, m.in. „Rzeczpospolitej”, ujawnili, że wybuchł pocisk z granatnika przeciwpancernego w pokoju przy gabinecie gen. Jarosława Szymczyka, w czwartek Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wydało komunikat, w którym przyznało, że doszło do wybuchu. Według resortu „eksplodował jeden z prezentów, które Komendant otrzymał podczas swojej roboczej wizyty na Ukrainie w dn. 11–12 grudnia br., gdzie spotkał się z kierownictwami ukraińskiej Policji i Służby ds. sytuacji nadzwyczajnych”.

W rozmowie z „Rzeczpospolitą” gen. Szymczyk tłumaczył, że do wybuchu doszło, gdy komendant chciał przestawić sprezentowane mu na Ukrainie granatniki na zapleczu swojego gabinetu. - Złapałem tubę granatnika w dolnej części, lekko się pochyliłem i podniosłem ją do pionu. Kiedy ją postawiłem, to nastąpiła potężna eksplozja. Mnie ogłuszyło, słyszałem jeden wielki pisk i świst w uszach - mówił. Dodał, że „czuje się ofiarą, a nie sprawcą” i nie widzi powodu, by składać wniosek o dymisję. - Aczkolwiek mam świadomość, że to decyzja pana ministra spraw wewnętrznych i administracji, a docelowo decyzja pana premiera, i ja się jej podporządkuję - zaznaczył.

O przyszłość komendanta głównego policji zapytano w sondażu. Ponad 80 proc. ankietowanych oczekuje dymisji gen. Szymczyka.

Dymisja ma nastąpić jeszcze w tym tygodniu - informuje Onet.pl. Jak podaje portal, decyzja w tej sprawie już zapadła i została wymuszona przez politycznych zwierzchników.

- Doszło do popełnienia przestępstwa. Tego, co zrobił, nie da się w żaden sposób obronić. Szkoda, bo jedną bezrozumną czynnością przekreślił cały swój dorobek zawodowy - powiedział informator portalu. Inny rozmówca dodaje, że przez to zdarzenie ucierpiał nie tylko wizerunek komendanta, ale całej policji, a dymisja ma częściowo to naprawić.

Najpoważniejszym kandydatem do zastąpienia gen. Szymczyka jest komendant stołeczny policji nadinsp. Paweł Dzierżak. Pada również nazwisko nadinsp. Piotra Mąki, komendanta wojewódzkiego z Poznania.