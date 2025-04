NSA odwołał się do swojej wcześniejszej uchwały, odnoszącej się do problemu intencjonalnego wszczynania postępowań karnych skarbowych przez fiskusa (I FPS 1/21). I podkreślił, że rozstrzygnięcie spornej kwestii w nią się wpisuje. Przy czym, jak tłumaczył sędzia NSA Roman Wiatrowski, w tym kontekście nie można przyjąć tezy, że umorzenie postępowania karnego skarbowego zawsze niejako automatycznie decyduje o tym, iż nie zachodziły przesłanki do zawieszenia biegu terminu przedawnienia. Stałaby ona w sprzeczności z zasadą legalizmu i prowadzenia postępowania podatkowego w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych.

Patologia przy przedłużaniu terminu przedawnienia w podatkach

Siedmioosobowy skład sądu postanowił także oficjalnie zainteresować problemem resort finansów. W tzw. postanowieniu sygnalizacyjnym poinformował ministra finansów o istotnych naruszeniach w stosowaniu art. 70 § 6 pkt 1 ordynacji podatkowej, polegających na instrumentalnym wszczynaniu postępowań karnych skarbowych, których jedynym motywem ze względu na zawieszenie bieg terminu przedawnienia w nim przewidzianego, jest niedopuszczenie do przedawnienia zobowiązania podatkowego. Taka zaś praktyka stosowania spornej regulacji w ocenie NSA pozostaje w sprzeczności z konstytucją, zwłaszcza jej art. 2.

Sąd zauważył, że sporna regulacja jest źródłem nieustającego konfliktu między podatnikami a organami podatkowymi. A dotychczasowe orzecznictwo wskazuje na to, że materia ta jest albo przeregulowana, albo niedoregulowana. Kolejne próby rozwiązania problemu kończą się fiaskiem, na razie nie ma też widoków na skuteczne jego przecięcie przez Trybunał Konstytucyjny, przed którym zawisła sprawa dotycząca spornej regulacji, ale została bezterminowo odroczona (K 31/14).

Dlatego dotychczasowy dorobek orzeczniczy NSA powinien być przedstawiony resortowi finansów i wykorzystany w toczących się pracach legislacyjnych. Bo choć prawo do przedawnienia nie zostało wprost zagwarantowane w konstytucji, to jego uregulowanie na poziomie ustaw w sposób znaczący oddziałuje na realizację podstawowych, konstytucyjnych praw i wolności.

Zdaniem sądu zależność ta uzasadnia podjęcie działań legislacyjnych, związanych z ustaleniem jednoznacznych reguł rządzących instytucją przedawnienia, karalności przestępstw skarbowych i zobowiązań podatkowych będących ich źródłem. Przede wszystkim trzeba mieć na uwadze redakcję przepisów tak, żeby gwarantować realizację zasady zaufania obywateli do prawa. Jak bowiem zauważył przewodniczący składu, prezes Izby Finansowej NSA sędzia Jan Rudowski, tylko jednoznaczne przepisy mogą być egzekwowane bez uszczerbku dla praw i podlegających ich osób.