Zatrudniasz żołnierzy WOT? Będzie ulga w podatkach

Sejm odrzuca poprawki opozycji w sprawie ulgi na żołnierzy WOT

Nowe przepisy mają wejść po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Ulgę będzie można jednak zastosować dopiero do dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2025 r. – Zróbmy tak, aby można było korzystać z niej już w rozliczeniu za 2024 r. – proponował w trakcie drugiego czytania projektu w Sejmie Janusz Kowalski z PiS. – To nasza ustawa, jak wy rządziliście mogliście wprowadzić swoją, od kiedy tylko chcieliście – odpowiedział Cezary Tomczyk. Nie spodobały mu się też postulaty Konfederacji, która proponowała m.in. zwiększenie kwoty odpisów i przyznanie prawa do ulgi również przedsiębiorcom, którzy nie mają wprawdzie pracowników, ale sami są niezawodowymi żołnierzami.

Opozycyjne poprawki negatywnie zaopiniowała też na drugim posiedzeniu Komisja Finansów Publicznych i Sejm je wszystkie odrzucił.

Etap legislacyjny: do Senatu