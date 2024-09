– Z dodatkowego odliczenia korzystają firmy z wielu branż, np. informatycznej, spożywczej czy farmaceutycznej. Oczywiście prawo do ulgi mają także przedsiębiorcy, którzy stworzyli jakieś wynalazki. Mogą być bardzo różne, zetknąłem się np. z nowymi elementami linii produkcyjnych czy nieznaną dotąd technologią krycia mebli farbą – mówi Paweł Kuźmiak.

– Wynalazki może stworzyć nawet mała firma, przykładowo mogą to być głośniczki do telefonu czy silnik do drona – wymienia Grzegorz Kuś.

– Wynalazca odliczy wydatki na postępowanie przed Urzędem Patentowym, próby, eksperymenty, części – wylicza Paweł Kuźmiak. Ale podkreśla, że do ulgi B+R nie jest potrzebny wynalazek spełniający warunki z prawa własności przemysłowej.

Potwierdza to Grzegorz Kuś. – Ulga jest na wydatki na stworzenie czegoś innowacyjnego, przy czym nie musi to być rzecz, której nie ma nikt na świecie, konkurencja może już z niej korzystać. Przykładowo przedsiębiorca, który stworzy aplikację mobilną, ma prawo do ulgi, choć takie aplikacje mają już firmy z tej samej branży – tłumaczy Grzegorz Kuś.

Czytaj więcej Podatki Kiedy przysługuje ulga badawczo-rozwojowa? Ważny wyrok NSA Firma, która wykorzystuje swoje dotychczasowe zasoby i umiejętności, żeby na zlecenie kontrahenta wytworzyć nietypowy produkt dostosowany do jego indywidualnych potrzeb, nie ma prawa do ulgi B+R.

Skarbówka lubi sprawdzić korzystających z ulgi B+R

Dodatkowe odliczenie wykazujemy w zeznaniu rocznym. – Polski Ład dał też możliwość wykorzystania ulgi przy rozliczaniu zaliczek na PIT innowacyjnych pracowników. To rozwiązanie dla firm, które nie mają wystarczających do odliczenia dochodów. Możliwe jest już też jednoczesne korzystanie z ulgi B+R oraz IP Box (5 proc. podatku od dochodu z komercjalizacji praw własności intelektualnej, czyli sprzedaży tego, co stworzyliśmy) – wyjaśnia Grzegorz Kuś.