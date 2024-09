Sąd: nie jest rolą skarbówki udzielanie przedsiębiorcom rad

Organy podatkowe zarzuciły przedsiębiorcy, iż nie funkcjonował samodzielnie w obrocie gospodarczym. Jego firma zajmowała się eksportem towarów, ale skarbówka ustaliła, że przedsiębiorca nie wybierał samodzielnie kontrahentów, nie miał wiedzy na temat jedynego odbiorcy swojego towaru, a w zakwestionowanych transakcjach nie wykonywał żadnych czynności, które uzasadniałyby korzystanie z jego pośrednictwa. Według skarbówki, schemat przebiegu transakcji pozbawiony był racjonalności, a włączenie do transakcji pośrednika miało służyć jedynie zbędnemu wydłużeniu łańcucha dostaw.

Czy przedsiębiorca zawsze musi działać samodzielnie?

Przedsiębiorca zakwestionował to stanowisko, a wsparł go Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach Rzecznik zwrócił uwagę przede wszystkim na niedokonanie przez organy podatkowe wszechstronnej analizy materiału dowodowego oraz zgromadzenie materiału dowodowego niewystarczającego do podważenia udziału przedsiębiorcy w zakwestionowanych transakcjach.

- Z materiału dowodowego wynika, iż przedsiębiorca dokonywał w rzeczywistości zakupu towarów bezpośrednio od kontrahenta, a dopiero w momencie, gdy transakcje dokonywane były na wyższe kwoty, a firma ubezpieczeniowa odmówiła ubezpieczenia transakcji, przedsiębiorca mógł dokonywać zakupu jedynie za pośrednictwem firmy ojca. To uzasadniało wydłużenie łańcucha dostaw. Kontrahenci zarówno po stronie nabycia, jak i sprzedaży potwierdzili dokonanie transakcji, a tylko część przelewów dokonywana była przez ojca. W aktach sprawy znajdują się faktury za wynajem powierzchni magazynowej wraz z usługami towarzyszącymi polegającymi na załadunku i rozładunku towaru, które potwierdzają faktyczne dokonywanie transakcji przez przedsiębiorcę - wskazał Rzecznik MŚP.

Jak podkreślił, z żadnych przepisów prawa nie wynika konieczność wykonywania samodzielnie wszystkich czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. W ocenie Rzecznika, ze zgromadzonego materiału dowodowego nie wynika też, by doszło do jakichkolwiek nieprawidłowości w zakresie rozliczeń w podatku od towarów i usług, ani że celem stron było charakterystyczne dla przestępstw karuzelowych wydłużenie „łańcucha dostaw” - jak to wywnioskowały organy podatkowe.