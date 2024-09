E-fakturowanie w Europie. Jak państwa UE podchodzą do cyfryzacji rozliczeń VAT

- Cyfryzacja rozliczeń VAT pomoże w zmniejszeniu luki VAT. Jak dotychczas poszczególne kraje wprowadzają to na rożne sposoby, a do unifikacji jeszcze daleko – stwierdził Patrice Pillet, szef zespołu VAT przy Komisji Europejskiej podczas konferencji „VAT in the Digital Age”, odbywającej się w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej.

E-faktury zmniejszą lukę VAT

Według wyliczeń Komisji Europejskiej, w 2021 r różnica między VAT należnym a pobranym (tzw. luka VAT) wyniosła w całej UE 61 mld euro. Jak podał Pillet, wprowadzenie elektronicznego raportowania i e-fakturowania w krajach członkowskich, przyniesie 111 mln euro dodatkowych wpływów w latach 2023-2032. Oznacza to jednak koszty po stronie administracji podatkowych rzędu 2,2 mld euro oraz aż 11,3 mld euro po stronie przedsiębiorców.

Jednak do takich efektów będzie można dojść, gdy państwa członkowskie wprowadzą swoje systemy e-fakturowania i raportowania krajowych transakcji w czasie rzeczywistym. Poza tym ma powstać europejski system VIDA, zbierający dane o dostawach wewnątrzwspólnotowych. Jednak krajom członkowskim wciąż nie udało się porozumieć co do zasad funkcjonowania tego systemu. Być może uda się go wdrożyć dopiero około roku 2028-2030.

W Niemczech bez centralizacji

Wcześniej mogą zacząć działać systemy krajowe. We Włoszech taki system już działa. Uruchomienie polskiego Krajowego Systemu e-Faktur odłożono do 2026 r.