Rozwiązanie fundacji rodzinnej w przypadku niedozwolonej działalności gospodarczej

Obecnie fundacja rodzinna właściwe może prowadzić działalność gospodarczą w nieograniczonym zakresie. Jeżeli z kolei prowadzi działalność wykraczającą poza zakres wskazany w art. 5 ustawy o fundacji rodzinnej, wówczas płaci od dochodów osiąganych z tytułu takiej działalności tzw. karny podatek CIT w wysokości 25%. Resort planuje jednak wyeliminować z obrotu prawnego fundacje rodzinne, które prowadzą działalność poza zakresem wskazanym w ustawie o fundacji rodzinnej. Podmiotem uprawnionym (i jednocześnie zobowiązanym) do rozwiązania takiej fundacji rodzinnej ma być sąd.

Objęcie beneficjentów fundacji rodzinnej daniną solidarnością

MF planuje opodatkowanie dochodów beneficjentów fundacji rodzinnej daniną solidarnością (podatkiem w wysokości 4% od nadwyżki rocznego dochodu ponad 1 mln zł).

Nadmierny fiskalizm czy niezrozumienie ryzyk?

Proponowane zmiany w zakresie opodatkowania fundacji rodzinnej mają stanowić odpowiedź na wykorzystywanie fundacji do bardzo agresywnej optymalizacji podatkowej (jak donosi KAS). Jest to odpowiedź organów podatkowych na wykorzystanie instytucji fundacji rodzinnej jako instrumentu do unikania opodatkowania, a nie do zabezpieczenia majątku rodzinnego i sukcesji rodzinnej – do czego miała służyć w zamyśle ustawodawcy.

Najczęściej jednak za wykorzystywanie fundacji rodzinnych w celu agresywnej optymalizacji podatkowej należy winić nie fundatorów, czy beneficjentów, ale ich doradców, którzy w nieodpowiedni sposób informują klientów o ryzykach związanych z narzędziowym zastosowaniem fundacji rodzinnych, takich jak np. zastosowanie klauzuli obejścia prawa podatkowego, uznanie fundacji rodzinnej za schemat podatkowy, czy ostatecznie – jako przyczynek do niekorzystnej zmiany opodatkowania fundacji rodzinnych.

Z reguły zaostrzenie warunków i zasad opodatkowania następuje w sytuacji, gdy dana instytucja zaczyna być wykorzystywana niezgodnie z jej przeznaczeniem. Celem ustawy było bowiem kompleksowe wzmocnienie narzędzi prawnych do przeprowadzenia procesów sukcesyjnych poprzez dodatnie do systemu prawa instytucji służącej do gromadzenia rodzinnego majątku.