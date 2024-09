Inwestycja w ogród znajdujący się na prywatnym terenie jest wydatkiem osobistym

Co na to fiskus? Dopytał, gdzie konkretnie ma się znaleźć ten ogród. Przedsiębiorca potwierdził, że tam, gdzie ma siedzibę działalności, ale doprecyzował, że będzie to część jego ogrodu prywatnego.

I to najwyraźniej się skarbówce nie spodobało. Przypomniała, że do firmowych kosztów nie można zaliczyć wydatków osobistych. Czyli związanych z zaspokojeniem zwykłych, normalnych potrzeb danej osoby. Zdaniem fiskusa, takim osobistym wydatkiem jest inwestycja w ogród znajdujący się na prywatnym terenie. „To, że pod tym adresem znajduje się siedziba firmy, nie przesądza o tym, że wydatki będą związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Przyczynią się bowiem do uatrakcyjnienia terenu będącego prywatną własnością” – czytamy w interpretacji.

Oznacza to, że wydatków na ogród pokazowy nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Są bowiem związane z majątkiem wykorzystywanym do celów osobistych. Nie przekładają się na uzyskanie przychodów bądź zabezpieczenie ich źródła – uznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Numer interpretacji: 0113-KDIPT2-1.4011.421.2024.7.MAP