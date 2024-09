Rafał Kran, doradca podatkowy i partner w MDDP, docenia, że Ministerstwo Finansów w trakcie konsultacji projektu starało się wyważyć interesy podatników i samorządów. – Starano się wyeliminować wszelkie wątpliwości, nawet te dotyczące teoretycznie nieistotnych dla biznesu obiektów, jak figury ogrodowe. Widać jednak, że wiele grup podatników może być zadowolonych z najnowszej wersji projektu – zauważa ekspert. Wskazuje przy tym, że np. branża energetyki odnawialnej może już mieć pewność, że w farmach fotowoltaicznych i magazynach energii będą opodatkowane tylko części budowlane.

– Podobnie wyciągi narciarskie będą opodatkowane tylko od tej części ich wartości, która przypada na konstrukcje czysto budowlane. Dzięki eliminacji pojęcia „całości techniczno-użytkowej” również inne branże mogą liczyć na ograniczenie komponentów do opodatkowania – przewiduje Rafał Kran.

Eksperci zauważają, że w projekcie pozostało jednak kilka fragmentów, które mogą wzbudzać rozbieżności interpretacyjne, np. „urządzenie budowlane” czy w ogóle odniesienia do prawa budowlanego. – To może grozić sytuacją, wktórej dojdzie do opodatkowania budowli znajdujących się wewnątrz budynków, np. niektórych części infrastruktury energetycznej – zauważa Michał Nielepkowicz, doradca podatkowy i wspólnik w kancelarii Thedy & Partners. Dodaje, że w trakcie dalszych prac legislacyjnych należy wyraźnie opisać owe „urządzenia budowlane” tylko jako obiekty pozostające na zewnątrz budynków. Ogólnie jednak jego zdaniem nowa wersja prezentuje znacznie lepszą jakość legislacyjną.

To jeszcze nie kataster

Podczas prac nad tym projektem pojawiały się postulaty, by skorzystać z okazji do znacznie szerszych zmian w podatku od nieruchomości. Niektóre z tych sugestii zmierzały do opodatkowania wszystkich nieruchomości używanych w biznesie stawką odnoszącą się do ich wartości. Byłoby to częściowe wprowadzenie niezbyt popularnej w Polsce idei tzw. podatku katastralnego.

Jednak MF ograniczyło się głównie do zdefiniowania na nowo budowli używanych w biznesie. Przypomnijmy, że taka właśnie była treść wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 4 lipca 2023 r. (sygn. akt SK 14/21). Sędziowie zarzucili obecnym przepisom, że w zakresie definicji budowli odsyłają do prawa budowlanego, co jest przyczyną wielu rozbieżnych interpretacji i sporów podatników z gminami.

MF przygotowało zatem nową definicję budowli specjalnie na potrzeby podatku od nieruchomości. W uzasadnieniu nie wspomina jednak o tym wyroku Trybunału prawdopodobnie ze względu na to, że został on wydany w składzie z tzw. sędzią dublerem.