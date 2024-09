Nowe zwolnienie z VAT dla małych firm? Rząd przyjmuje projekt

Na wtorkowym posiedzeniu rząd przyjął projekt noweli do ustawy o VAT. Może mieć ona duże znaczenie dla firm, które działają na niewielką skalę, ale nie ograniczają się do Polski. Dziś przedsiębiorcy o obrotach do 200 tys. zł mogą wybrać zwolnienie z VAT w kraju. Jednak gdy podejmą działalność w innym kraju UE, często muszą odprowadzać VAT już od pierwszej wykonanej tam czynności sprzedaży towarów czy świadczenia usług.

Reklama

Zwolnienie z VAT dla małych firm także w innych krajach UE?

Temu zwolnieniu towarzyszy symetryczne niejako zwolnienie dla firm z innych krajów UE. Takie przedsiębiorstwa, zarejestrowane w Polsce dla celów VAT będą mogły korzystać ze zwolnienia z tego podatku, jeśli nie przekroczą kwoty obrotu 200 tys. zł rocznie.

Nowe przepisy wdrażają europejską dyrektywę 2020/285, nowelizującą dyrektywę o VAT (2006/112/WE). Ma ona ułatwić podejmowanie działalności w różnych krajach członkowskich przez małych i średnich przedsiębiorców. Przepisy wydane na podstawie tej dyrektywy mają obowiązywać od początku 2025 roku.

Korzystanie z tego transgranicznego zwolnienia w Polsce będzie zależało od spełnienia kilku warunków. Przedsiębiorca będzie musiał mieć status podatnika VAT w swoim kraju macierzystym. Zostanie objęty obowiązkiem składania co kwartał informacji o obrotach osiąganych w każdym państwie członkowskim, w którym prowadzi działalność. Podatnicy korzystający ze zwolnienia w państwie członkowskim, w którym nie posiadają siedziby działalności gospodarczej, będą obowiązani – poza limitem krajowym zwolnienia – do przestrzegania także ogólnego limitu unijnego (100 tys. euro). Po przekroczeniu jednego z tych limitów prawo do zwolnienia przestanie przysługiwać.