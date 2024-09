Fiskus szedł tam, gdzie były pieniądze. Podatnicy byli bezbronni

Tymczasem gorzowski fiskus nie stracił animuszu i znalazł w działalności Pandy inny wątek – handel kodami do gier komputerowych (chodzi o rodzaj zdrapki umożliwiającej uruchomienie płatnej gry w internecie – red.). Panda sprzedawała te kody za granicę, uzyskując sporą marżę. W 2014 r. gorzowski urząd skarbowy wszczął w tej sprawie postępowanie, które trwa… do dziś. W międzyczasie jednak wszczęto też wobec firmy procedurę karną, a prokuratura ustanowiła zabezpieczenie na majątku firmy. Ale dowodów na przestępstwo najwyraźniej wciąż nie ma.

- Już w latach 2013-14 władze skarbowe kontaktowały się w tej sprawie z władzami tych krajów unijnych, do których sprzedawaliśmy kody. Otrzymały odpowiedzi, że nieprawidłowości tam nie było. Wszystkie te dowody działające na naszą korzyść zostały wyłączone na okres 9 lat, nawet podczas ostatecznego zapoznawania się z aktami sprawy. Dopiero po naszych kilkakrotnych interwencjach dowody te uwzględniono. Mimo to nasza udręka wciąż trwa – opowiada Mirosław Jędrzejczak.

Jak zaznacza doradca podatkowy Jerzy Martini, pełnomocnik Pandy, w Krajowej Administracji Skarbowej często brakowało w ostatnich latach oceny racjonalności działań w sprawie wyłudzeń VAT. – To oczywiście są często skomplikowane sprawy, w których trudno znaleźć inicjatora całego procederu. Ale też argumentacja organów skarbowych sprowadza się do pytania: po co, podatniku, w ogóle zajmowałeś się handlem elektroniką, kawą czy folią, skoro wiedziałeś, że w karuzelach wykorzystuje się właśnie takie towary. Tylko, że to by prowadziło do absurdalnego wniosku, że takie towary w ogóle należałoby wycofać z obrotu – ironizuje Martini.

Koniec patologii?

Wiceszef KAS Zbigniew Stawicki, dopytywany przez „Rzeczpospolitą” o przypadki, gdy skarbowcy „chodzili tam, gdzie są pieniądze”, przyznał, że, było to działanie absolutnie niedopuszczalne. – Zresztą bywały i inne naganne sytuacje: nie tyle wydawanie decyzji co zaniechanie ich wydawania. Dochodziło do tego w sytuacjach, gdy nie można było ustalić, kto „nakręca” karuzelę VAT, a udawało się zidentyfikować tylko podstawione osoby, tak zwane słupy, na ogół bez żadnego majątku – wspomina Stawicki. Natomiast Szef KAS Marcin Łoboda deklaruje: uczciwym podatnikom pomożemy w rozliczeniach, a patologie będziemy zwalczali z pełnym profesjonalizmem i determinacją.

- Oby takie zapowiedzi się spełniły. Dotychczas było wiele przypadków, w których podatnicy nie wiedzieli nie tyko, jak się bronić przed wciągnięciem w schemat karuzelowy, ale też jak się bronić przez niezbyt dobrze umotywowanymi, ale stanowczymi decyzjami organów skarbowych – konkluduje Jerzy Martini.