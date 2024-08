Modyfikacje przepisów są naturalną konsekwencją kształtowania się nowych rozwiązań prawnych, w tym podatkowych oraz ewoluowania praktyki. Tak miało być i w tym przypadku. Samo Ministerstwo Finansów jednak zapowiadało przegląd nowych przepisów dopiero po 3 latach od dnia ich wejścia w życie. Stąd sporym zaskoczeniem jest tempo z jakim Ministerstwo wychodzi z nowymi pomysłami. Pomysłami, które, na tę chwilę, mają postać jedynie postulatów i zapowiedzi, a nie konkretnych propozycji legislacyjnych, pozwalających na ich analizę i bardziej rzeczowy komentarz.

Czy fundacje rodzinne służą jedynie optymalizacji podatkowej?

Zarzut, że połowa fundacji rodzinnych została powołana dla celów optymalizacyjnych można uznać jedynie za spekulację.

Owszem, rok to okres pozwalający na założenie prawidłowo zaprojektowanej fundacji rodzinnej, zaplanowanie procesu wnoszenia do niej aktywów i wniesienie niektórych z nich, natomiast jest to okres co do zasady niewystarczający na przeprowadzenie procesu sprzedaży dużego biznesu rodzinnego. Stąd też, duża część naszych klientów dopiero planuje zasilenie swoich fundacji rodzinnych w aktywa, a żaden z nich nie dokonał jeszcze z jej poziomu zbycia firmy rodzinnej. Tym większe wątpliwości budzi dokonana przez przedstawiciela resortu finansów tak skrajna ocena celów, dla których wykorzystywane są już istniejące fundacje rodzinne, a także przywoływane gotowe statystyki. W naszym przekonaniu, na jakiekolwiek podsumowania trendów w tym zakresie jest znacznie za wcześnie – mówi Tomasz Hatylak, LL.M., TEP Partner i doradca podatkowy kancelarii Baker Tilly Legal Poland.



Misja fundacji rodzinnych

Warto przypomnieć jakim celom służą fundacje rodzinne zgodnie z przepisami i intencją samego ustawodawcy. Fundacja rodzinna to podmiot zaprojektowany do planowania i zabezpieczania sukcesji, pozwalający na kumulowanie majątku rodzinnego i budowanie jego wartości w interesie beneficjentów, w szczególności w sytuacjach, gdy inne rozwiązania prawne, w tym sukcesyjne, zawodzą czy są niewystarczające.

Celem ustawodawcy było więc umożliwienie właścicielom polskim firm rodzinnych efektywnego transferu majątku do kolejnego pokolenia, a także zabezpieczenie go przed rozdrobnieniem czy oddaniem w ręce tych spadkobierców, którzy, wskutek braku gotowości, chęci czy predyspozycji, nie powinni lub nie mogą kontynuować rodzinnego biznesu. Aktualnie, stworzone przez ustawodawcę otoczenie podatkowe pozwala na realizację powyższych celów za pomocą krajowego rozwiązania jakim jest fundacja rodzinna. Fakt, iż opodatkowanie jest odroczenie do momentu faktycznej konsumpcji przez beneficjentów dochodu osiągniętego przez fundację to duża zachęta dla planowania i realizacji długo odkładanych procesów sprzedażowych.