W sukurs przedsiębiorcom przyszedł NSA. W głośnym wyroku (sygn. akt II FSK 710/21, opisywaliśmy go w „Rzeczpospolitej” z 23 lutego i 15 marca) stwierdził, że swoją wolę co do formy opodatkowania biznesu można również wyrazić w przelewie bankowym, odpowiednio go opisując. Taki przelew może być traktowany tak jak oświadczenie, wiadomo bowiem, od kogo pochodzi i jest skierowany do fiskusa.

– Przedsiębiorcy, płacąc miesięczny podatek, zaznaczają jego symbol, np. przy ryczałcie jest to PPE. Mogą też podać formę podatku w tytule przelewu. Sąd uznał, że jeśli taki przelew pójdzie w terminie złożenia oświadczenia, to załatwia sprawę. I wielu przedsiębiorców po tym wyroku odetchnęło z ulgą – mówi Piotr Sekulski.

Negatywne interpretacje ws. zmiany sposobu opodatkowania w przelewie

Okazuje się jednak, że to wcale nie koniec batalii ze skarbówką. Mimo że podatnicy powołują się na korzystne orzeczenie, fiskus ciągle wydaje negatywne interpretacje. Jedną z nich, dotyczącą przedsiębiorcy, który twierdził, że od kilku lat powinien rozliczać się ryczałtem, ponieważ poinformował fiskusa o swoim wyborze w przelewie bankowym, opisaliśmy w „Rzeczpospolitej” z 24 czerwca. Fiskus stwierdził w niej, że przelew nie stanowi pisma skierowanego do urzędu skarbowego i nie można go uznać za oświadczenie o zmianie formy opodatkowania (nr 0112-KDSL1-2.4011. 200. 2024.2.PSZ).

Są też kolejne interpretacje, np. w sprawie informatyka, który chciał być na ryczałcie, ale nie zaznaczył odpowiedniej rubryki we wniosku do CEiDG. Jego zdaniem na wybór ryczałtu wskazuje właściwie opisany przelew do urzędu. Nic z tego, informatyk musi płacić PIT według skali – stwierdziła skarbówka (nr 0113-KDIPT2-1.4011.269. 2024.2.MZ).

Co będzie dalej? Na zmianę podejścia fiskusa się nie zanosi, bo w ostatnich dniach w ogóle przestał odpowiadać na pytania podatników. Urzędnicy piszą, że „kwestia skuteczności dokonanego wyboru formy opodatkowania wykracza poza zakres przedmiotowy instytucji interpretacji indywidualnej” (to cytat z postanowienia sprzed kilku dni o odmowie wydania interpretacji w sprawie jednego z przedsiębiorców).