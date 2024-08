Spółka upierała się przy swojej wykładni przepisów. Poszła do sądu i wygrała. Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Gliwicach nie kwestionował co prawda, że czynność polegająca na powstrzymaniu się od działalności konkurencyjnej dla spółki w zamian za wynagrodzenie, ma charakter odpłatny. Niemniej nie zgodził się z fiskusem, że odszkodowanie za zakaz konkurencji podlega opodatkowaniu VAT, jako wynagrodzenie za świadczenie usług.

Zdaniem WSA urzędnicy nie zauważyli, że w spornej sprawie zarządzający nie posiadają statusu podatnika VAT. Co prawda zgodnie z orzecznictwem nie należy automatycznie przyjmować, że np. kontrakt menedżerski nie może zostać zaliczony do samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej w rozumieniu VAT. Oznacza to, że każdorazowo należy przeprowadzić analizę jego treści w celu ustalenia, czy ma on cechy charakterystyczne dla stosunku pracy, czy też dla umowy cywilnoprawnej realizowanej w ramach działalności gospodarczej.

W spornej sprawie działalności zarządzających nie można przypisać warunku samodzielności oraz ryzyka gospodarczego, które stanowią immanentną cechę działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT. A wobec nie spełnienia wszystkich przesłanek z art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT, zarządzający nie mogą zostać uznani za podatników wykonujących samodzielnie działalność gospodarczą.

WSA zgodził się ze spółką, że odszkodowanie za zakaz konkurencji w spornym przypadku należy potraktować tak samo jak odprawę w wysokości 3-krotności wynagrodzenia stałego.

Kontrakt menedżerski a opodatkowanie VAT

Do podobnych wniosków doszedł też NSA. Zgodził się, że dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie miały jej okoliczności. Przede wszystkim to, czego miał dotyczyć zakaz konkurencji i co było głównym jego powodem. WSA słusznie wiązał zakaz konkurencji z tym, co dany podmiot wcześniej pozyskiwał i co wykonywał w ramach relacji, która go łączyła ze spółką.

Jak tłumaczył NSA, zakaz konkurencji był ściśle związany z wykonywaniem głównego świadczenia działalności. W tym zakresie ten zarządzający nie działał w charakterze podatnika VAT. Zdaniem sądu w związku z tym taki sam status posiadał już po ustaniu umowy, gdy był przewidziany okres zakazu konkurencji.