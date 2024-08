Nie można na podstawie jednej rozmowy telefonicznej przelewać wszystkich firmowych oszczędności na obce konto – stwierdził fiskus. Uznał, że przedsiębiorca postąpił lekkomyślnie i nie zgodził się na rozliczenie straty w podatkowych kosztach.

Spoofing, czyli oszustwo na „pracownika banku”

Chodzi o tzw. spoofing, czyli oszustwo na „pracownika banku” (przed którym przestrzegaliśmy wiele razy na łamach „Rzeczpospolitej”, m.in. 7 lutego). Jego ofiarą padł przedsiębiorca zajmujący się wykonywaniem instalacji elektrycznych. Zadzwonił do niego mężczyzna podający się za pracownika banku, w którym ma rachunki. Poinformował, że jego środki są zagrożone i musi jak najszybciej przelać je na bezpieczne konto. Po przelewie pieniądze zniknęły. Przedsiębiorca zawiadomił o oszustwie policję, prowadzone jest w tej sprawie postępowanie.

Czy strata jest kosztem uzyskania przychodów?

Czy stratę można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Przedsiębiorca uważa, że tak. Ukradziono mu bowiem firmowe pieniądze, które miały służyć do prowadzenia biznesu. Twierdzi, że strata była niemożliwa do uniknięcia, ponieważ padł ofiarą profesjonalnego przestępcy. Oszust doskonale znał się na procedurach bankowych, płynnie odpowiedział na pytania weryfikujące, wywierał dużą presję. Przedsiębiorca podkreśla, że działał w silnym stresie, ponieważ na rachunkach zgromadził pokaźne kwoty i chciał je zabezpieczyć. Na jego zachowanie wpłynęły też znane mu doniesienia medialne o próbach kradzieży środków z rachunków, które są udaremniane w ostatnim momencie przez banki. Uznał, że ma do czynienia z interwencją pracownika banku i dlatego zastosował się do poleceń rozmówcy.

Przedsiębiorca wskazuje, że strata nie powstała z jego winy, nie jest wynikiem niedbalstwa bądź naruszenia przepisów. Jest skutkiem przestępczej działalności, której nie mógł zapobiec. Można ją więc zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.