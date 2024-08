Nie mieszczę się już ze wszystkimi papierami w mieszkaniu, dlatego muszę wziąć kredyt i kupić drugie, które przeznaczę na firmowe archiwum. Tak argumentował przedsiębiorca we wniosku o interpretację w sprawie rozliczenia odsetek od kredytu w podatkowych kosztach. Urzędnicy dali się przekonać, odpowiedź jest pozytywna.

Przypomnijmy, że mieszkań nie można już amortyzować, przedsiębiorcy nie zaliczą więc odpisów do kosztów. Przepisy nie zabraniają natomiast rozliczania innych wydatków związanych z firmowym mieszkaniem, m.in. odsetek od kredytu zaciągniętego na jego zakup. Pod warunkiem że jest faktycznie wykorzystywane na działalność. Przy czym do kosztów zaliczymy tylko te odsetki, które zostały zapłacone po wprowadzeniu lokalu do ewidencji środków trwałych. Wcześniejsze powiększają jego wartość początkową, która jest podstawą amortyzacji. I nie zaliczamy ich do bieżących kosztów, bo amortyzacja mieszkań jest zakazana.

O rozliczenie odsetek zapytał skarbówkę przedsiębiorca prowadzący firmę konsultingową. Wskazuje, że specyfika jego pracy wymaga gromadzenia wielu dokumentów. Nie może już ich pomieścić w swoim mieszkaniu, dlatego chciałby stworzyć archiwum, w którym będą odpowiednie warunki do przechowywania i wykorzystywania posiadanej dokumentacji. W tym celu zamierza kupić drugie mieszkanie. Zapewnia, że będzie wykorzystywane wyłącznie do działalności. Od razu po przejęciu mieszkania przeniesie do niego kartony z dokumentami. Nowy lokal będzie mu też służył jako biuro do codziennej pracy. Będzie tam miał optymalne warunki. Po sfinalizowaniu prac wykończeniowych zaktualizuje wpis w CEIDG i wskaże lokal jako miejsce wykonywania biznesu.

Przedsiębiorca dodaje, że w umowie deweloperskiej jest zapis o zakupie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Takie sformułowanie znajdzie się też w akcie notarialnym przenoszącym własność lokalu. Po jego podpisaniu wprowadzi mieszkanie do firmowej ewidencji środków trwałych. Wskazuje, że będzie kompletne i zdatne do użytkowania jako archiwum.