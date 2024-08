Spółka argumentuje, że nagroda nie wiąże się z wykonywaniem określonej pracy. Nie można więc jej uznać za element wynagrodzenia. Wskazuje też, że program rekomendacji jest skierowany nie tylko do pracowników, ale także współpracowników (zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych). Jego zasady są określone w regulaminie i podane do wiadomości zainteresowanych w sposób zwyczajowo przyjęty w firmie (nie są wskazane w umowie o pracę czy też w umowie cywilnoprawnej).

Nie trzeba pobierać zaliczek na PIT od premii rekomendacyjnej

Co na to fiskus? Zgodził się ze stanowiskiem spółki i potwierdził, że nagrody są przychodem z tzw. innych źródeł (zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o PIT).

– Taki przychód pracownik wykaże w zeznaniu rocznym i dopiero wtedy zapłaci podatek według skali. Na pracodawcy nie ciąży obowiązek pobierania zaliczki na PIT – mówi Grzegorz Grochowina. Wskazuje, że jedyny obowiązek pracodawcy to przesłanie pracownikom oraz skarbówce informacji PIT-11.

Od premii rekomendacyjnej nie będzie składek ZUS

A składki?

– Zakwalifikowanie świadczeń wypłaconych osobom polecającym zgodnie z zasadami programu rekomendacji pracowniczych do przychodów z innych źródeł powoduje, że nie stanowią one co do zasady podstawy wymiaru składek ZUS. Spółka nie musi więc ich pobierać. Oczywiście składek od nagrody nie musi też samodzielnie płacić pracownik – tłumaczy Grzegorz Grochowina.