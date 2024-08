Jak podkreślił sąd, w praktyce doszło bowiem do wyeliminowanie spółki z uczestnictwa w obrocie gospodarczym, co skarżąca w sposób celny i obrazowy porównywała do efektów zastosowania "broni atomowej". Wyrok nie jest prawomocny.

Sygnatura akt: I SA/Wr 449/23.