Kasowy PIT to nie zwolnienie z podatku

Co się zmieni? Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na kasową metodę przychód wykażą dopiero wtedy, gdy dostaną pieniądze od kontrahenta. A koszt, gdy zapłacą za zakupy.

Ale uwaga – podatku i tak nie unikniemy, bo po dwóch latach (albo w razie likwidacji biznesu) trzeba będzie przychód wykazać. Nawet jeśli kontrahent nadal nam nie zapłacił. Kasowa zasada nie oznacza więc zwolnienia z PIT, tylko jego odroczenie. Ma charakter bardziej zbliżony do „wakacji” od PIT niż faktycznej metody kasowej – napisało Stowarzyszenie Księgowych w Polsce w uwagach do projektu.

Co na to Ministerstwo Finansów? Odpowiedziało, że „taka regulacja ma zapobiegać świadomemu, długotrwałemu odwlekaniu zapłaty w celu unikania płacenia podatku dochodowego”. Podkreśliło też, że dwa lata to wystarczający czas na dochodzenie roszczeń od kontrahenta.

– Co ciekawe, w projekcie nie ma analogicznego przepisu dotyczącego kosztów. Wynika z tego, że jeśli nie zapłacimy za zakupy, to mimo upływu dwóch lat nadal nie będziemy mogli rozliczyć ich w kosztach – wskazuje Izabela Leśniewska.

Kto będzie mógł skorzystać z kasowej metody? Przedsiębiorcy na skali, liniówce oraz ryczałcie. Także korzystający z ulgi IP Box (czyli płacący 5 proc. podatek). Oczywiście, jeśli spełnią liczne warunki.

Kasowy PIT: liczne warunki i ograniczenia

Przede wszystkim działalność musi być prowadzona samodzielnie. Prawa do kasowego PIT nie będą więc mieli ci, którzy działają np. w formie spółki cywilnej lub jawnej. A czy mogą kogoś zatrudniać? Wygląda na to, że tak. Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do projektu pisze bowiem: „samodzielne prowadzenie działalności nie oznacza, że w tej działalności podatnik nie może zatrudniać pracowników”.