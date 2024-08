Skarbówka chce ograniczyć ulgi dla przedsiębiorców. Rząd zapowiada projekt

Ministerstwo Finansów pracuje nad obszerną nowelizacją ustaw o PIT i o CIT. Opis projektu trafił 12 sierpnia do wykazu prac legislacyjnych.

Skarbówka ograniczy ulgi? Uszczelniona ulga IP Box

Z planów skarbówki nie ucieszą się miłośnicy podatkowych preferencji. Ministerstwo Finansów przygotowuje bowiem pakiet zmian „uszczelniających”, dotyczących m.in. ulgi IP Box. Przypomnijmy, że ta preferencja jest skierowana do innowacyjnych przedsiębiorstw i polega na płaceniu 5 proc. podatku od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Zalicza się do nich m.in. prawo do wynalazku (patent) czy autorskie prawo do programu komputerowego. Z ulgi korzystają zwłaszcza informatycy. Niedługo może być jednak trudniej. Fiskus chce bowiem wprowadzić wymóg zatrudnienia. Nie podaje powodów tej zmiany, niewątpliwie jednak ograniczy krąg uprawnionych do preferencji.

Będą zmiany w fundacjach rodzinnych i daninie solidarnościowej

Skarbówka chce też uszczelnić przepisy o fundacjach rodzinnych. Stają się one coraz popularniejsze, także ze względów podatkowych. Przybywa też interpretacji, również takich, w których fiskus modyfikuje swoje wcześniejsze, niekorzystne dla podatników stanowisko (vide sprawa majątku wnoszonego przez małżeństwo).

Co ma się zmienić? Żadnych szczegółów Ministerstwo Finansów nie podaje, ale najwyraźniej uznało, że w fundacjach rodzinnych podatnicy mają „za dobrze”.