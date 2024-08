Straty w środkach obrotowych mogą być kosztem uzyskania przychodów

Czy stracone wskutek oszustwa pieniądze można rozliczyć w podatkowych kosztach? Spółka twierdzi, że tak. Podkreśla, że dochowała należytej staranności przy weryfikacji kontrahenta. Przed nawiązaniem współpracy podjęła liczne działania. Między innymi zleciła lokalnemu agentowi wizytację fabryki, w której miał być produkowany towar. Zażądała przesłania dowodu istnienia zapasów, kontaktowała się też z innymi klientami w celu zbadania rzetelności biznesowej kontrahenta. Informuje, że ma wypracowaną ścieżkę postępowania z podmiotami zagranicznymi i dokonuje analizy ryzyka współpracy.

Zdaniem spółki, strata powstała bez jej winy. Dodaje, że zaraz po wykryciu oszustwa zwróciła się o pomoc do właściwych organów w Malezji. Dalsze dochodzenie należności nie ma jednak już sensu.

Fiskusa przekonały te argumenty. Przyznał, że co do zasady straty w środkach obrotowych mogą być kosztem uzyskania przychodów. Nie mogą jednak powstać wskutek zaniedbań przedsiębiorcy. „Tylko wydatek będący wynikiem przestępczej działalności powstały na skutek zdarzeń nieprzewidywalnych, nie do uniknięcia przez racjonalnie działający podmiot gospodarczy można uznać za zdarzenie losowe, które uzasadnia zaliczenie go do kosztów uzyskania przychodów” – czytamy w interpretacji.

Czy w opisanej sprawie są spełnione warunki skarbówki? Z jej odpowiedzi wynika, że tak. Fiskus potwierdził, że spółka dochowała należytej staranności w relacjach z kontrahentem. Odpowiednie procedury były zachowane i odpowiadały standardowym działaniom racjonalnej firmy. „Sposób dokonania oszustwa, w wyniku którego powstała przedmiotowa strata, był nieprzewidywalny i nie do uniknięcia przez spółkę” – przyznali urzędnicy.

Strata jest też udokumentowana. Spółka dysponuje bowiem prawomocnym wyrokiem sądu potwierdzającym oszustwo i utratę środków.