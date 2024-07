Dość wyrazista jest też deklaracja rządu z przyjętego jeszcze w kwietniu Wieloletniego Planu Finansowego na lata 2024–2027. Wskazuje na groźbę przekroczenia w 2026 r. progu zadłużenia sektora publicznego w wysokości 60 proc. PKB wskutek zwiększenia wydatków militarnych. Przekraczania takiego progu zabrania art. 216 Konstytucji RP. „Rząd przedstawi na jesieni tego roku strategię konsolidacji w ramach planu budżetowo-strukturalnego” – czytamy w Planie. I trudno się spodziewać, by konsolidacja nie dotknęła też danin publicznych.

Polski Ład okazał się katastrofą wskutek zbyt pośpiesznych prac

Eksperci pytani przez „Rzeczpospolitą” wskazują, że jeśli owej konsolidacji finansów publicznych ma towarzyszyć reforma podatkowa, to trzeba ją przygotować starannie i nie poprzez doraźne łatanie różnych miejsc systemu.

– Powiedzmy wyraźnie: albo jesień, albo reforma – stawia jasno sprawę prof. Wojciech Morawski, kierownik katedry prawa podatkowego na UMK w Toruniu. Wskazuje on, że jeśli jakiś większy pakiet zmian miałby wejść w życie, zapewne z początkiem kolejnego roku, to trzeba go przedyskutować i uchwalić z odpowiednim wyprzedzeniem. Przestrzega przed powtórzeniem błędu z pakietem zmian w podatkach, ogłoszonych jesienią 2021 r., zwanym Polskim Ładem. – Chociaż dało się w nim znaleźć dobre pomysły, okazał się katastrofą wskutek zbyt pośpiesznych prac – wspomina prof. Morawski.

Z kolei Michał Borowski, doradca podatkowy i ekspert Business Centre Club, przyznaje, że rosnące potrzeby budżetowe rzeczywiście najłatwiej zaspokoić dość prostym sposobem, jakim są podwyżki tytoniowej akcyzy. Ma on jednak inną propozycję. – W niedawno złożonym postulacie dużej reformy podatkowej zaproponowaliśmy jako BCC, by przede wszystkim uwolnić przedsiębiorców od różnych nadmiernych obciążeń administracyjnych związanych z rozliczaniem podatków i sprawozdawczością. To pozwoli na uwolnienie czasu i energii, którą przedsiębiorcy będą mogli przeznaczyć na rozwój swoich firm i zwiększenie obrotów – przewiduje ekspert. Dodaje, że rezultatem tego właśnie rozwoju mogą być większe wpływy do budżetu z podatków dochodowych i pośrednich.

Podobnie o nagłych podwyżkach wypowiada się doradca podatkowy Szymon Parulski, specjalista od podatku akcyzowego. Jego zdaniem ogłoszony niedawno plan podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe, większej niż wcześniej zaplanowana w „akcyzowej mapie drogowej”, może nie przynieść zapowiadanych efektów dla budżetu.