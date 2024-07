Do innych wniosków doszedł jednak fiskus. Nie miał wątpliwości, że odpłatne udostępnianie korzystającemu miejsca w obiektach jest podobne do najmu. Urzędnicy zauważyli, że umowa hotelowa jest nienazwana, mieszana i zawiera w sobie elementy umów najmu, zlecenia, przechowania i sprzedaży. Na mieszany charakter umowy hotelowej pośrednio wskazuje też definicja usługi hotelarskiej.

W przekonaniu fiskusa świadczeniem głównym umowy związanej ze świadczeniem usług zapewnienia krótkoterminowego pobytu i noclegu jest korzystanie z rzeczy – oddanie części budynku do używania. W konsekwencji taka umowa ma charakter podobny do kodeksowej umowy najmu. Kwalifikacji tej nie zmienia fakt, że w trakcie pobytu w apartamencie lub w domku goście bez opłaty mogą korzystać z dodatkowych świadczeń.

Apartament na doby bez podatku od budynków

Sprawa trafiła na wokandę, a poznański WSA uwzględnił skargę podatniczki. Przypomniał, że zgodnie z art. 24b ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT jednym z warunków opodatkowania przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem jest oddanie go w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

A po analizie przepisów i orzecznictwa WSA nie zgodził się na uznanie umowy o świadczenie usług hotelarskich za podobną do wymienionych w spornej regulacji. Zdaniem sądu, gdyby ustawodawca chciał opodatkować budynki oddane do używania na podstawie umowy o świadczenie usług hotelarskich, to zrobiłby to wprost. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygnatura akt: I SA/Po 291/24.