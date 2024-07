Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wydał bardzo ważny wyrok dla podatników VAT, których fiskus wykreślił z rejestru. Wynika z niego jasno, że fiskus nie może skutecznie zawiadomieniem odmawiać im prawa do zwrotu VAT.

Wykreślenie z rejestru VAT a zwrot podatku

Spór zaczął się od pliku JPK_VAT za grudzień 2023 r. Składając go w styczniu 2024 r., spółka wykazała zwrot VAT w terminie 25 dni. Pieniędzy jednak nie zobaczyła. Kilka dni później fiskus zawiadomił ją bowiem, że złożony plik nie wywołuje skutków prawnych, z uwagi na wykreślenie spółki 1 czerwca 2022 r. z rejestru podatników VAT.

Fiskus tłumaczył, że wykreślenie nastąpiło na podstawie art. 96 ust. 9 pkt 5 ustawy o VAT. Konkretnie w związku z uzyskaniem informacji wskazujących, że firma działa z zamiarem wykorzystania banków do celów służących wyłudzeniom skarbowym. Urzędnicy podkreślili, że obniżenia lub zwrotu różnicy VAT nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako VAT czynni. Wskazali też, że w sierpniu 2022 r. podatniczce odmówiono przywrócenia rejestracji VAT.

Reakcja spółki była błyskawiczna, bo już pod koniec lutego 2024 r. do sądu administracyjnego trafiła skarga na zawiadomienie. Właściciel spółki przekonywał w niej, że fiskus powinien był dokonać zwrotu VAT, a w razie jakichkolwiek wątpliwości co do jego zasadności wszcząć postępowanie podatkowe. Skarżący argumentował, że podatnikowi VAT nie można utrudniać wykonywania jego prawa do odliczenia z tego względu, że nie został on zidentyfikowany dla celów VAT przed wykorzystaniem towarów zakupionych w ramach swej działalności podlegającej opodatkowaniu. Jeżeli spełnione zostały wymogi materialne dotyczące prawa do odliczenia, to nie można go odmawiać tylko z powodu braku rejestracji w chwili dokonywania objętych nim transakcji.