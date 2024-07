Fiskus pozwala rozliczać w kosztach erotyczne zabawki

Co na to fiskus? Potwierdził, że część wymienionych wydatków może być kosztem uzyskania przychodów. Specyfika prowadzonej przez kobietę działalności wymaga bowiem zakupu określonych rzeczy lub usług. Są one niezbędne do realizacji transmisji.

Zdaniem skarbówki, w kosztach można rozliczyć stroje, bieliznę, buty na obcasie, erotyczne zabawki, lubrykanty, peruki i farby do włosów. Kosztem są również wydatki na hotele i apartamenty, przejazdy i przeloty, sesje zdjęciowe, usługi grafika, montażysty oraz makijażystki. Celem tych wydatków jest właściwe wykonanie usługi, czyli kreacja osoby i otoczenia zgodnie z zamówieniem – przyznał fiskus.

Zabiegi medycyny estetycznej to wydatki osobiste

Skarbówka nie zaakceptowała natomiast wydatków na medycynę estetyczną, przedłużanie rzęs i paznokci, manicure, pedicure oraz przedłużanie i koloryzację włosów u fryzjera. Uznała, że nie służą przygotowaniu skonkretyzowanej konwencji dla indywidualnego klienta, lecz są „wydłużoną w czasie ingerencją w wygląd zewnętrzny”. Takie zabiegi stanowią realizację osobistych potrzeb. Każdy może z nich korzystać niezależnie od tego, czy prowadzi firmę. „Estetyczny wygląd świadczy o kulturze osobistej i nie jest zależny od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej” – podkreślił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. I nie zgodził się na rozliczenie tych wydatków w kosztach.

Numer interpretacji: 0115-KDWT.4011.34.2024.2.DS