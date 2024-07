Samochód dla członków zarządu fundacji rodzinnej z CIT. Ważny wyrok

Taka wykładnia nie przekonała przyszłego fundatora. Zaskarżył ją do sądu administracyjnego, ale przegrał.

Świadczenia dla beneficjentów fundacji

Poznański WSA podkreślił, że zwolnienie fundacji rodzinnej z CIT nie ma zastosowania m. in. do świadczeń z art. 2 ust. 2 ustawy o fundacji rodzinnej. A zgodnie z tym przepisem chodzi o składniki majątkowe, w tym środki pieniężne, rzeczy lub prawa, przeniesione na beneficjenta albo oddane beneficjentowi do korzystania przez fundację rodzinną albo fundację rodzinną w organizacji, zgodnie ze statutem i listą beneficjentów. I jest to otwarty katalog świadczeń, które spełniać może fundacja rodzinna na rzecz swoich beneficjentów.

WSA zauważył, że opodatkowaniu podlega m. in. przekazanie lub postawienie do dyspozycji beneficjentowi fundacji rzeczy do korzystania (przez fundację rodzinną).

W ocenie sąd w art. 2 ust. 2 ustawy o fundacji rodzinnej, wskazuje się jedynie ogólnie na oddanie składników majątkowych beneficjentowi do korzystania przez fundację. Nie precyzuje się w jaki sposób beneficjent fundacji ma z nich korzystać. A to oznacza, że nieistotne jest to czy dojdzie do oddania rzeczy do wyłącznego czy też niewyłącznego korzystania przez beneficjenta fundacji. Jak bowiem tłumaczył WSA regulacja ta nie przewiduje wymogu, aby określona rzecz została oddana beneficjentowi do wyłącznego korzystania.

Dlatego sąd nie miał wątpliwości, że nawet w sytuacji oddania przez fundację rodzinną jej beneficjentowi rzeczy do niewyłącznego korzystania dojdzie do świadczenia opodatkowanego na zasadzie art. 24q ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT.

Wyrok nie jest prawomocny.