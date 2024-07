Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie (WSA) przesądził ważny spór, który powstał w związku z tzw. upadłością konsumencką.

Upadłość konsumencka a podatki

Sprawa dotyczyła jej podatkowych skutków. A o ich określenie z wnioskiem do fiskusa wystąpił syndyk kobiety, która skierowała się do sądu o ogłoszenie jej upadłości. Wątpliwości dotyczyły sprzedaży lokalu niemieszkalnego. Syndyk wyjaśnił, że nieruchomość została nabyta przez podatniczkę oraz jej męża w marcu 2010 r. i weszła do ich majątku wspólnego. Lokal został kupiony w związku z działalnością, którą prowadził mąż. Pod koniec 2010 r. firmę założyła też żona i lokal przez ok. 1,5 roku był jej siedzibą. Jednak nieruchomość nie została ujęta w ewidencji środków trwałych firmy upadłej. Kobieta zaprzestała wykonywania działalności z początkiem lutego 2017 r., a w listopadzie 2018 r. została wykreślona z CEIDG.

Z wniosku wynikało ponadto, że małżonkowie rozwiedli się w grudniu 2018 r. Kilka miesięcy później kobieta złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Ponieważ lokal wszedł w skład masy upadłości podatniczki, syndyk wyjaśnił, że planuje jego sprzedaż. Stroną umowy sprzedaży będzie tylko podatniczka, ale akt notarialny będzie podpisywał syndyk działający na jej rachunek.

Syndyk tłumaczył, że finalizacji umowy spodziewa się w ciągu 1-2 miesięcy od otrzymania interpretacji. A chciał się upewnić m.in. czy sprzedaż lokalu podatniczki w trakcie prowadzonego wobec niej postępowania upadłościowego powinna być opodatkowana PIT. Sam uważał, że nie, bo od końca roku nabycia do odpłatnego zbycia upłynie już 5 letni termin, od którego zależy czy prywatna sprzedaż nieruchomości podlega PIT czy nie — art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT. Ale nawet gdyby uznać, że w grę będą wchodzić regulacje dotyczące działalności gospodarczej, to zdaniem syndyka również nie powinno być podatku. A to dlatego, że upłynął już okres 6 lat, od kiedy nieruchomość przestała być wykorzystywana w działalności gospodarczej podatniczki.