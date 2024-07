Ministerstwo Finansów poinformowało „Rzeczpospolitą”, że jeszcze w 2024 r. planowane jest wdrożenie usługi automatycznego podstawiania pełnomocników ogólnych jako domyślnych adresatów pism w sprawach, do których wykorzystuje się systemy zarządzania korespondencją. Przyznało, że obowiązek uwzględniania pełnomocników mają zarówno organy Krajowej Administracji Skarbowej, jak i samorządowe.

Ministerstwo przypomniało też, że szef KAS prowadzi centralny rejestr pełnomocnictw ogólnych (CRPO). Urzędy mają do niego dostęp. „Pracownicy i funkcjonariusze organów podatkowych są zobowiązani przy wysyłce korespondencji do sprawdzenia, czy strona postępowania posiada na dany moment pełnomocnika ogólnego wpisanego do CRPO” – pisze Ministerstwo Finansów.

Dodaje, że w komórkach rachunkowości weryfikacja jest realizowana za pośrednictwem systemu zintegrowanego z CRPO.

Opinia dla „Rzeczpospolitej” Radosław Pawlak - adwokat, dyrektor w PwC Nie mam wątpliwości, że pismo wysłane z pominięciem pełnomocnika jest nieskuteczne. Przykładowo, jeśli jest to decyzja, fiskus nie może uznać, że minął termin na odwołanie, gdy nikt na nią przez dwa tygodnie nie zareagował. Nie można też uznać, że nastąpiło przerwanie biegu terminu przedawnienia, gdy skarbówka wysłała postanowienie o wszczęciu postępowania karnego skarbowego podatnikowi zamiast pełnomocnikowi. W efekcie zobowiązanie podatkowe może się przedawnić, co potwierdzał już Naczelny Sąd Administracyjny. Nie zmienia to jednak faktu, że takie ignorowanie pełnomocników powoduje spore zamieszanie. A podatników, którzy nie reagują na pisma, mogą spotkać nieprzyjemności, nawet egzekucja po wydaniu decyzji wymiarowej, w mniemaniu skarbówki prawidłowo doręczonej. Cofnięcie skutków takiego błędu wcale nie jest prostą sprawą.

Abstrahując od tych problemów, uważam, że możliwość udzielenia pełnomocnictwa ogólnego jest bardzo dobrym rozwiązaniem, zwłaszcza dla firm niemających wyspecjalizowanych działów podatkowych czy osób, które nie mogą lub nie chcą samodzielnie kontaktować się z fiskusem.