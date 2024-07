Rząd chce zastąpić ulgi w CIT i PIT dotacjami. Duże zmiany dla niektórych firm

Gdyby jednak, mimo deklarowanych przez MF trudności w bezpośrednim wsparciu z budżetu, doszło do uruchomienia jakiejś formy wsparcia, to – jak zapewnia Katarzyna Knapik – firmy z SSE i PSI zapłaciłyby mniejsze kwoty nowego podatku. – Taki wniosek wynika tak z projektowanej ustawy jak i z dyrektywy UE oraz wytycznych OECD. Nie byłoby to jednak rozwiązanie idealne. Dotacje co do zasady zwiększałyby dochód, w odniesieniu do którego liczona będzie efektywna stawka podatkowa w PIT i CIT – wyjaśnia ekspertka.

Czytaj więcej Podatki Podatek od gigantów to także kłopoty dla mniejszych firm w Polsce Nowy globalny podatek osłabi zainteresowanie zagranicznych inwestorów Polską, chyba że rząd zniesie inne fiskalne przeszkody dla międzynarodowego biznesu – ostrzega Monika Marta Dziedzic, doradca podatkowy, partner w spółce doradztwa podatkowego MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy.

Wartość pomocy publicznej z tytułu ulg w SSE i PSI w ostatnich latach wynosiła około 4–6 mld zł rocznie

Przypomnijmy, że ulgi w podatku dochodowym zarówno w SSE, jak też w PSI (od 2018 r.) przyniosły wiele korzyści dla polskiej gospodarki. Według danych z Ministerstwa Rozwoju i Technologii od września 2018 r. do końca grudnia 2023 r. wydano łącznie 2503 decyzje o wsparciu w PSI na 116,9 mld zł deklarowanej wartości inwestycji, w ramach których przedsiębiorcy zobowiązali się utworzyć przynajmniej 48 034 nowe miejsca pracy. Funkcjonujące od 1998 roku SSE dają zatrudnienie dla ponad 400 tys. osób dzięki inwestycjom o skumulowanej wartości przekraczającej 160 mld zł. Według danych UOKiK wartość pomocy publicznej z tytułu ulg w SSE i PSI w ostatnich latach wynosiła około 4–6 mld zł rocznie.

Przedsiębiorca inwestujący w ten sposób zobowiązuje się w umowie z władzami, że zainwestuje określone środki i zatrudni określoną liczbę osób. Jednak korzyść z ulgi podatkowej jest dziś ograniczana niektórymi szczegółowymi regulacjami w przepisach o podatkach dochodowych. Inwestor w SSE i PSI ma zakaz rozliczania strat oraz jest zobowiązany do stosowania określonych stawek amortyzacyjnych dla środków trwałych.