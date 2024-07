Fiskus podkreślił ponadto, że ustawy podatkowe jak i przepisy covidowe nie przewidują szczególnych regulacji, na podstawie których otrzymanie instrumentów wsparcia nie generowałoby przychodu z działalności gospodarczej, bądź przychód ten byłby wolny od podatku dochodowego.

Spółka poszła do sądu i w pierwszej instancji wygrała. Co prawda Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu miał problem z językową wykładnią spornych przepisów, która jego zdaniem nie daje jednoznacznych rezultatów. Dlatego sięgnął do wykładni celowościowej i uwzględnił, że ustawodawcy w pandemii chodziło o wsparcie przedsiębiorców w celu utrzymania miejsc pracy. Zdaniem WSA za zgodne z celami przepisów covidowych nie można zaś uznać obciążania CIT podatników korzystających ze wsparcia i różnicowania przedsiębiorców ze względu na to czy prowadzą działalność w strefie czy nie.

Prawo do kosztów a przychody

Ostatecznie jednak z tą korzystną dla spółki wykładnią kompletnie nie zgodził się NSA. Uznał, że sporne należności trzeba było doliczyć do przychodów związanych z działalnością strefową. Sąd zauważył, że wsparcie zostało przeznaczone na wynagrodzenia pracowników i na opłacenie składek.

Wydatek został poniesiony, czyli ma charakter definitywny. W sprawie został więc spełniony jeden z podstawowych warunków zaliczenia do przychodów związanych z działalnością gospodarczą i następnie do kosztów. Jak podkreślił NSA niezaliczenie danego wydatku według woli podatnika do kosztów nie może skutkować tym, że coś nie będzie przychodem. Byłoby to odwrócenie dyrektyw wykładni prawniczych. Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: II FSK 1400/21.