Zakaz amortyzacji nie dotyczy mieszkań kupionych na firmowe biuro

Ta argumentacja nie przekonała fiskusa. Zasłonił się m. in. art. 22c pkt 2 ustawy o PIT oraz art. 71 ust. 2 nowelizacji z 29 października 2021 r. I w jego ocenie z tych regulacji wynika, że podatnicy tylko do końca 2022 r. mogli stosować stare zasady dotyczące amortyzacji w odniesieniu do budynków i lokali mieszkalnych nabytych lub wytworzonych przed 1 stycznia 2022 r. Fiskus podkreślił ponadto, że kontrola zgodności tych przepisów z ustawą zasadniczą należy do kompetencji Trybunału Konstytucyjnego.

Nie wszyscy pozbawieni odpisów

Inaczej na problem spojrzał dopiero wrocławski WSA. Uznał, że znowelizowany od 1 stycznia 2022 r. art. 22c pkt 2 ustawy o PIT wyłączający amortyzację budynków mieszkalnych wraz ze znajdującymi się w nich dźwigami, mieszkaniami itd. ma zastosowanie do podatników osiągających w związku z nimi przychody z najmu tj. art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy. W ocenie sądu wyłączenie odpisów amortyzacyjnych nie ma zaś zastosowania w sytuacji, gdy nabyty przed 1 stycznia 2022 r. lokal mieszkalny służy prowadzonej dzielności gospodarczej będąc — jak np. w spornej sprawie — siedzibą spółki i pełniąc jedynie funkcje biurowe. Zdaniem sądu przemawia za tym nie tylko treść spornych przepisów, ale także cel nowelizacji oraz zasady konstytucyjne.

WSA zauważył, że celem zakazu amortyzacji było ograniczenie zjawiska minimalizowania dochodu pasywnego z wynajmowanych mieszkań, skutkującego nierzadko brakiem opodatkowania. To wraz z pozostałymi preferencjami podatkowymi, m.in. brakiem PIT od sprzedaży nieruchomości po upływie pięciu lat czy ulgą mieszkaniową, skutkowało zwiększeniem inwestowania w rynek mieszkaniowy. Co z kolei powodowało wzrost cen mieszkań i utrudniało zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych obywateli. Zdaniem sądu wynika z tego, że wprowadzona zmiana miała zmniejszyć koncentrację nabywania lokali mieszkalnych przez ograniczoną liczbę nabywców, celem ich późniejszego wynajmowania.

A, jak tłumaczył WSA, takiego uzasadnienie nie sposób odnieść w stosunku do lokali mieszkalnych służących co prawda prowadzonej działalności gospodarczej, ale w inny sposób, niż ich wynajmowanie albo wydzierżawianie celem osiągnięcia przychodów z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT.

Sąd uznał, że skoro skarżący nie uzyskują przychodu z najmu to nie ma do nich zastosowania zmieniony przepis art. 22c pkt 2 ustawy o PIT, a amortyzacja spornego mieszkania kupionego na biuro lokalu będzie możliwa w oparciu o art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy.