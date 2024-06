Mniejsza ulga w PIT na dopłaty do wakacji

Zaczęły się wakacje i letnie wyjazdy. Dla tych, którym pracodawca finansuje urlop, mamy dwie podatkowe informacje. Dobrą: dopłata może być zwolniona z PIT. Złą: limit ulgi jest mniejszy niż w poprzednich latach.

Reklama

Zwolnienie z PIT dopłat do wakacji dla dzieci

Zacznijmy od zwolnienia na dofinansowanie wakacji dla dzieci. Jest w art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o PIT. Przepis ten wymienia dopłaty do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie. Chodzi o wczasy, kolonie, obozy i zimowiska. Wypoczynek może być połączony z nauką. Zwolniony jest też pobyt na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych. Ulga jest także na dopłaty do przejazdów związanych z wypoczynkiem i pobytem na leczeniu.

Jeśli wakacje są finansowane z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra) – zwolniona z podatku jest cała kwota. Jeśli z innych źródeł (środków obrotowych) – mamy roczny limit. Generalnie wynosi 2 tys. zł. Przepisy antycovidowe podniosły go do 3 tys. zł. Wyższy limit obowiązywał jednak tylko do końca 2023 r. W 2024 r. znowu mamy 2 tys. zł.

Fiskus o warunkach ulgi

O szczegółach tej ulgi przeczytamy w niedawnej interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowego. Podkreślono w niej, że zwolnienie ma zastosowanie, jeśli wakacje są zorganizowane przez podmiot, który ma formalno-prawne umocowanie do wykonywania czynności związanych z organizowaniem wypoczynku, określone w dokumentach stanowiących podstawę jego funkcjonowania. „Istotne jest zatem, aby prowadził działalność w tym zakresie lub też statutowo zajmował się tego typu działalnością” – stwierdzono w interpretacji. Wśród podmiotów, które świadczą usługi wypoczynkowe w ramach działalności gospodarczej fiskus wymienia biura turystyczne, domy wczasowe, pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne. Do tych, które zajmują się statutowo tego rodzaju działalnością skarbówka zalicza szkoły, domy kultury, kościoły, stowarzyszenia, fundacje. Odwołuje się też do ustawy o systemie oświaty, która wskazuje, kto może być organizatorem wypoczynku. Fiskus uczula również, że z ulgi wyłączone są dopłaty do niezorganizowanych form wypoczynku, tzw. wczasów pod gruszą (interpretacja nr 0112-KDIL2-2.4011.281.2024.1.MW).