Allegro i OLX a dyrektywa DAC7. Jakie ważne zmiany dla mnie wprowadza dyrektywa DAC7?

Choć samo raportowanie nie jest obowiązkiem sprzedawców, to jednak są oni głównym obiektem zainteresowania autorów Dyrektywy. A dokładniej, pożądane są informacje o ich transakcyjnych działaniach w sieci. Zatem, choć sami sprzedający nie mają obowiązków sprawozdawczych wobec fiskusa, to nie oznacza, że działania związane z wdrożeniem Dyrektywy nie dotkną ich wcale. Przede wszystkim musimy mieć świadomość, że jeśli przekroczymy wyznaczone progi transakcyjne, to zostaniemy uwzględnieni w raporcie danej platformy, a nasze dane trafią do organów podatkowych. Po drugie, platformy sprzedażowe muszą do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej dostarczyć konkretne dane sprzedawcy. W przypadku osoby fizycznej będą to m.in. imię i nazwisko, adres, numer PESEL lub NIP, data urodzenia oraz numer identyfikacyjny VAT, jeżeli jest dostępny, a także numer rachunku bankowego. W przypadku osób wynajmujących nieruchomości będą to nawet numery ksiąg wieczystych udostępnianych obiektów czy liczba dni przez które obiekt był wynajmowany. Zatem Allegro, OLX i inne platformy będą zmuszone do pozyskania i gromadzenia danych swoich użytkowników. My zaś, jako sprzedający, powinniśmy mieć świadomość z jakiego powodu udostępniamy tak szczegółowe dane operatorowi platformy.

Gromadzenie i przekazywanie danych do szefa KAS. Jakie są obowiązki platform sprzedażowych na mocy dyrektywy DAC7?

Platformy sprzedażowe zostały zobowiązane do okresowego raportowania informacji o sprzedających, którzy dokonują transakcji z wykorzystaniem ich interfejsu. Przede wszystkim platformy sprzedażowe będą zobowiązane do pozyskania szerszego zakresu danych od swoich użytkowników, niż to miało miejsce do tej pory. Dodatkowo, operatorzy platform są zobowiązani do gromadzenia danych nie tylko o podmiotach sprzedających, ale i o samych dokonywanych transakcjach. Muszą je odpowiednio przetworzyć i opracować np. wynagrodzenia powinny być zaprezentowane w okresach kwartalnych. Operatorzy będą musieli zweryfikować, czy dany sprzedawca przekroczył wskazane ustawą progi dotyczące liczby i wartości dokonywanych transakcji i powinien być objęty raportowaniem. Dodatkowo z raportu wyłączyć powinni zgodnie z ustawą np. podmioty notowane na giełdzie.

DAC7: jakie moje dane i informacje o mojej aktywności będą musiały przekazywać platformy do fiskusa?

Jeżeli chodzi o dane identyfikujące sprzedawcę będącego osobą fizyczną, raportowaniu będą podlegały takie dane jak: imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numer PESEL lub NIP, lub inny numer identyfikacyjny tzw. TIN nadany przez inne państwo, a w przypadku braku nadania takiego numeru – miejsce urodzenia sprzedawcy, a także numer identyfikacyjny VAT, jeżeli jest dostępny.

Natomiast jeśli chodzi o dane identyfikujące sprzedawcę podlegającego raportowaniu będącego podmiotem, będzie to: nazwa firmy, jej adres, numer REGON i numer NIP lub TIN nadany przez inne państwo, numer identyfikacyjny VAT, jeżeli jest dostępny, oraz wskazanie każdego stałego zakładu, za pośrednictwem którego są wykonywane na terytorium Unii Europejskiej stosowne czynności, oraz państwa członkowskiego, w którym znajduje się taki stały zakład, jeżeli dane takie są dostępne.

Dodatkowo będą raportowane informacje dotyczące samych transakcji, takie jak numer rachunku bankowego na który jest wypłacane wynagrodzenie wraz z danymi posiadacza tego rachunku, jeśli to inna osoba niż sprzedawca. A także wartość łącznego wynagrodzenia z tytułu dokonanych transakcji w podziale na kwartały w ciągu roku oraz liczbę transakcji, z tytułu których wynagrodzenie to zostało wypłacone. Operatorzy będą musieli zaraportować również pobrane przez siebie składki, prowizje lub podatki.

Jeśli chodzi o sprzedawców wykonujących transakcje dotyczące udostępnienia nieruchomości, udostępniane będą adresy obiektów wraz z numerami ich ksiąg wieczystych, określenie rodzaju obiektów oraz wskazanie liczby dni, przez które grupa obiektów była udostępniana w okresie sprawozdawczym.