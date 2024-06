VAT od zaliczki czy zadatku od razu

To nie przekonało najpierw Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Racji podatniczce nie przyznał też NSA. Przypomniał, że zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy o VAT opodatkowaniu podlega kwota wypłaconej zaliczki. Dla jego zastosowania istotne jest to, czy można uchwycić bezpośredni związek pomiędzy zadatkiem, zaliczką czy ratą a świadczeniem, którego dotyczą. Tej konkretyzacji nie można jednak sprowadzać do pewności co do tego, że transakcja, czyli świadczenie, które ma w przyszłości nastąpić, bezwzględnie będzie miała miejsce. Może przecież się zdarzyć, że do tego przyszłego zdarzenia nie dojdzie.

Niemniej, jak podkreślił sędzia NSA Zbigniew Łoboda, tej konkretyzacji nie można utożsamiać z pewnością 100-procentową. Istotne jest to, aby istniały takie okoliczności, które konkretyzują zarówno podmiot, jak i przedmiot świadczenia. Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: I FSK 1199/20