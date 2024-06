Euro 2024 i benefity: firma ma koszt, pracownik przychód

Pracodawca rozliczy więc wyjazd w kosztach. Eksperci nie mają jednak wątpliwości, że musi też naliczyć przychód pracownikowi. – I potrącić zaliczkę na PIT oraz składki ZUS, tak jak od podstawowego wynagrodzenia – mówi Piotr Hanuszewski. Potwierdza to interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dotycząca mistrzostw świata w piłce nożnej w Katarze. Fiskus uznał, że pracownicy, którym firma zafundowała wyjazd i bilety, uzyskali korzyść majątkową. Trzeba im wobec tego naliczyć przychód i pobrać zaliczkę na PIT (interpretacja nr 0115-KDIT2.4011. 45. 2023.4.MM).

Czytaj więcej ZUS Kwoty na pracownicze benefity ze składkami ZUS Udostępnione przez pracodawcę środki z systemu kafeteryjnego stanowią podstawę wymiaru składek – uznał ZUS.

Służbowo bez PIT

– Przychodu nie będzie, jeśli wyjazd jest typowo służbowy. Przykładowo wtedy, gdy klub piłkarski wysyła trenera z akademii, sponsor reprezentacji pracownika działu reklamy czy redakcja dziennikarza piszącego teksty o piłce nożnej – tłumaczy Piotr Hanuszewski.

Z mistrzostwami mogą wiązać się także inne benefity pracownicze, jak choćby czas wolny na oglądanie meczów. Czy każdy pracodawca może go przyznać? Okazuje się, że tak i to bez ograniczeń. Jest to bowiem rozwiązanie korzystne dla pracowników.

– Firma może im przyznać w tym celu nawet kilka wolnych godzin. To jest jednak tylko dobra wola pracodawcy. Trzeba też pamiętać, że w takim wypadku musi zapłacić pracownikowi za ten czas – mówi Katarzyna Wilczyk, starszy prawnik w kancelarii Raczkowski. Ekspertka zwraca jednocześnie uwagę, że nie można na pracodawcy wolnego wymusić. – Dopuszczalne jest natomiast złożenie wniosku o tzw. wyjście prywatne. Jeżeli firma się zgodzi, pracownik zobowiązany będzie do odpracowania czasu wolnego – wyjaśnia.

Zatrudniony musi jednak pamiętać, że oglądanie meczów w godzinach pracy bez zgody pracodawcy jest niedopuszczalne. – Jeżeli tak robi, to naraża się na surowe konsekwencje. Od rozmowy dyscyplinującej zaczynając, poprzez karę porządkową, a skończywszy – w skrajnych przypadkach – na zwolnieniu z pracy (za wypowiedzeniem lub dyscyplinarnie). Najsurowsze konsekwencje mogą dotknąć pracownika, który z uwagi na mecz zaniedbał swoje obowiązki, co doprowadziło firmę do straty, np. do utraty klienta – mówi prawniczka. Jak wskazuje, możliwości reakcji jest wiele, dlatego każdą sytuację należy oceniać indywidualnie.