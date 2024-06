Kiedy podatek od nieruchomości? Wciąż będą wątpliwości

Jednak taki zabieg w ocenie ekspertów nie jest do końca udany. – Nie ma tu już odniesienia do prawa budowlanego i co do zasady pojęcia użyte w ustawie trzeba będzie interpretować według ich ogólnego rozumienia. Jednak użyto tu wielu słów, takich jak „kontenery” czy „urządzenia techniczne”, które i tak trzeba będzie interpretować według specjalistycznej siatki pojęciowej z prawa budowlanego – zauważa dr Adam Kałążny, radca prawny w Deloitte.

W ocenie prof. dr. hab. Rafała Dowgiera z Katedry Prawa Podatkowego Uniwersytetu w Białymstoku projekt wciąż pozostawia też niejasności, bo niektóre obiekty będą mogły być traktowane zarówno jako budynek, jak też budowla. – Być może lepszym pomysłem byłoby odniesienie się w ustawie do klasyfikacji środków trwałych, gdzie opisy poszczególnych obiektów są znacznie dokładniejsze – sugeruje ekspert.

Opodatkowanie urządzeń energetycznych, np. paneli fotowoltaicznych

Jednak najważniejszą zmianą, i to na niekorzyść podatników, jest wprowadzenie zasady, w myśl której budowle mają być opodatkowane jako „całość techniczno-użytkowa”. Jak wyjaśnia Rafał Kran, doradca podatkowy i partner w MDDP, oznacza to, że w przypadku np. urządzeń energetycznych czy telekomunikacyjnych do podstawy opodatkowania będzie się wliczało nie tylko samą sieć czy maszty nadawcze, ale także np. wartościowe urządzenia elektroniczne sterujące przepływem prądu czy emisją fal radiowych.

- Podobnie będzie przy elektrowniach słonecznych, bo treść załącznika, wbrew wielu korzystnym dla podatników wyrokom, pozostawia organom szeroką furtkę do opodatkowania nie tylko konstrukcji nośnej, ale także paneli fotowoltaicznych, stanowiących większą część wartości elektrowni – przewiduje Rafał Kran.