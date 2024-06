Podatek od akademika. NSA oddalił skargę fiskusa

Bez umowy nie ma podatku

Do podobnych wniosków doszedł NSA. Również w jego ocenie, jeśli miejsce w akademiku jest przyznawane na podstawie decyzji to podatku od budynków nie ma. W spornej sprawie z wniosku uczelni jasno wynika, że nie zawiera ona ze studentami, doktorantami czy stażystami żadnej umowy m.in. najmu. Ponadto mówi się o miejscu w akademiku a nie np. pokoju. Nie ma więc typowego stosunku najmu.

Za korzystną dla uczelni wykładnią przepisów przemawia również to, że choć budynki akademików są jej środkami trwałymi, to nie do końca to ona decyduje kto w nim będzie mieszkał. A dodatkowo ma obowiązek zapewnienia pomocny mieszkaniowej dla studentów. Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: II FSK 1190/21