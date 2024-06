Każdy, kto sprzedaje dom czy mieszkanie przed pływem 5 lat od końca roku nabycia lub wybudowania musi liczyć się z koniecznością rozliczania z fiskusem. Mniej PIT pozwolą zapłacić m.in. udokumentowane wydatki na nakłady np. remonty zwiększające wartość lokum poczynione przed sprzedażą. Muszą to być jednak faktury VAT i to wystawione na podatnika. Przypomniał o tym właśnie Naczelny Sąd Administracyjny (NSA).

Nakłady jako koszty przy sprzedaży nieruchomości

Sprawa, która może być przestrogą dla innych podatników, dotyczyła sprzedaży niespełna 50 metrowego mieszkania z miejscem postojowym. Mężczyzna kupił je pod koniec 2011 r. a ponieważ na sprzedaż zdecydował się już w 2014 r. musiał rozliczyć się z fiskusem. Schody zaczęły się, gdy podatnik złożył spóźnione zeznanie PIT-39 wymagane przy tego rodzaju transakcji.

Fiskus z urzędu wszczął postępowanie w sprawie określenia mu zobowiązania w PIT za 2014 r. Po stronie kosztowej uwzględnił cenę nabycia nieruchomości, opłaty — sądową i notarialną - a także wydatki na nakłady zwiększające jej wartość wynikające z faktury VAT z grudnia 2012 r. wystawionej za usługę budowlaną na nazwisko podatnika. Kością niezgody stały się zaś wydatki wyrzucone przez skarbówkę z kosztów m.in. na wynajem kontenera, zadatek oraz dopłatę na sprzęt budowlany, na zakup mebli itp. Powodem było to, że nie były udokumentowane fakturami VAT, a umowami o dzieło, potwierdzeniami i przelewami zleconym przez ojca podatnika. Pozostała część wydatków choć potwierdzona fakturami VAT, to wystawionymi na matkę podatnika.

Kalkulacje fiskusa, które oznaczały konieczność zapłaty wyższego podatku podatnika nie satysfakcjonowały podatnika. W skardze do sądu administracyjnego zarzucał urzędnikom naruszające konstytucję profiskalne podejście do kwestii dokumentowania kosztów przy opodatkowanej sprzedaży nieruchomości. W ocenie skarżącego pomimo poczynienia wydatków pozbawiono go części kosztów.