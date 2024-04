Zdaniem Marty Kasztelan podstawę prawną do żądania określonych danych od użytkowników mają tylko te e-platformy z krajów, które wdrożyły już DAC7 jak np. Litwa.

– Krajowe platformy zobowiązane do raportowania w oparciu o polskie regulacje do czasu uchwalenia ustawy nie mają podstawy prawnej by zobligować sprzedawcę do przekazania prywatnych danych. Przykładowo użytkownik udostępniający nieruchomość przez platformę poproszony o wymagany w tym przypadku numer księgi wieczystej, ma prawo odmówić, a na dzień dzisiejszy platforma nie bardzo ma jak go do tego zmusić – tłumaczy Marta Kasztelan.

W ocenie Macieja Kordalewskiego resort finansów niepotrzebnie skupia się nad wdrożeniem dyrektywy z mocą wsteczną.

– Polska spóźnia się z tym o ponad półtora roku i powinna się skupić nad tym, żeby zapewnić optymalne warunki do raportowania na przyszłość. Winę za nieprzygotowanie przepisów na czas ponoszą rządzący – zauważa Maciej Kordalewski.

Marta Kasztelan dodaje, że sankcje za okres wsteczny zostały jedynie ograniczone.

– Zgodnie z przepisem przejściowym nałożenie kary pieniężnej do 1 mln zł za naruszenie obowiązku raportowania za okres przed implementacją dyrektywy będzie wyłączone, ale nie automatycznie. Raportujący operator będzie musiał przedstawić m.in. dowody, na to, że dla czynności dokonanych w tym okresie wystąpienie do sprzedawcy o wymagane dane było bezskuteczne lub nie było możliwe – przestrzega ekspertka.