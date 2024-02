Trzeba złożyć wniosek, można przez e-Urząd Skarbowy

Jak zdobyć takie zaświadczenie? – Trzeba złożyć wniosek o jego wydanie do urzędu skarbowego, na którego terenie położone jest odziedziczone mieszkanie. On jest właściwy w tej sprawie – tłumaczy Krajowa Informacja Skarbowa.

W jaki sposób złożyć wniosek? – Można to zrobić przez u-Urząd Skarbowy korzystając z funkcji Złóż dokument. Wprawdzie nie ma tam wzoru wniosku o takie zaświadczenie, ale możemy wejść w zakładkę Pismo ogólne i wypełnić poszczególne rubryki dołączając załącznik – wyjaśniają konsultanci z KIS. Wskazują, że warto wykorzystać wzory udostępniane przez poszczególne urzędy skarbowe (nie ma oficjalnego druku).

Fiskus informuje, że wniosek można wysłać też pocztą, elektronicznie przez ePUAP lub złożyć osobiście w urzędzie skarbowym. Ale czy można go zanieść do innego urzędu niż właściwy dla odziedziczonej nieruchomości i tam potwierdzą jego przyjęcie? W jednej z izb administracji skarbowej informują, że nie powinno być z tym problemów, musi być tylko prawidłowo zaadresowany (czyli do urzędu, na którego terenie położona jest nieruchomość). Stuprocentowej pewności nie ma Krajowa Informacja Skarbowa, sugeruje sprawdzić to na własnej skórze.

Jak odebrać zaświadczenie? – Sposób odbioru wskazujemy we wniosku. Można osobiście albo przez pełnomocnika, można też wskazać adres do wysyłki (inny niż miejsce zamieszkania) – tłumaczy KIS.

Skarbówka przypomina też, że opłata za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł.