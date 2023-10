Złe wieści dla firm, które korzystają z pomocy stałych współpracowników na umowach cywilnoprawnych czy we własnych firmach. Naczelny Sąd Administracyjny uznał właśnie, że wydatki na ich poczęstunek czy posiłki nie mogą być kosztem podatkowym.

Wydatki na ich poczęstunek - kiedy jest kosztem podatkowym

Sprawa dotyczyła spółki z branży handlowej. We wniosku o interpretację wyjaśniła, że zajmuje się sprzedażą detaliczną m.in. elektroniki użytkowej, sprzętów RTV i AGD, itp. Sieć składa się z ponad 270 sklepów stacjonarnych oraz dwóch sklepów internetowych. Spółka podkreśliła, że zatrudnia co najmniej 6 tys. osób. Są to nie tylko pracownicy na umowach o pracę, ale także osoby na zleceniu czy dziele i stali współpracownicy prowadzący własną działalność.

Z wniosku wynikało, że w celu zapewnienia im właściwych warunków pracy, a także motywacji do lepszej efektywności, spółka ponosi wydatki na zakup artykułów spożywczych, jak kawa, herbata, ciastka, soki, miód, cytryny czy woda, oraz usług gastronomicznych i cateringowych. I chciała się m.in. upewnić, czy dają one prawo do kosztów.

Fiskus problemu nie widział, ale tylko w przypadku pracowników na etatach. Jeśli chodzi o wydatki związane z zakupami na rzecz osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne i na firmy, prawa do kosztów się nie dopatrzył. A to dlatego, że w jego ocenie nie pozostają one w związku z przychodem spółki.

Urzędnicy podkreślili, że zapewnienie posiłków w trakcie pracy, podczas szkoleń, targów czy spotkań integracyjnych dla niepracowników nie ma wpływu na wykonanie ich umów ze spółką.