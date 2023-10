Fiskus bez problemu potwierdził, że wydatki związane z komercjalizacją są kosztem podatkowym. Ale już na proponowany przez podatniczkę sposób ich rozliczenia w przypadku wynagrodzenia zryczałtowanego i za sukces zielonego światła nie dał. Zauważył, że oba rodzaje wynagrodzenia są wypłacane zleceniobiorcy w związku ze świadczeniem usług mających na celu pozyskanie najemców.

Dlatego w ocenie urzędników nie dotyczą umów najmu nieruchomości.

Ponadto ryczałty i success fee nie są w żaden sposób związane z uregulowanym w umowach zawieranych z przyszłymi najemcami czasem trwania najmu lokalu. Zdaniem fiskusa nie można stwierdzić, że poniesienie takiego kosztu na rzecz zleceniobiorcy dotyczy okresu przekraczającego rok podatkowy. Zapłata zatem wynagrodzeń ma charakter wydatku jednorazowego, związanego ze świadczeniem wykonania usług pozyskania klientów – najemców. Dlatego powinien być rozliczony jako koszt uzyskania przychodów w momencie jego poniesienia, zgodnie z art. 15 ust. 4e ustawy o CIT, czyli na dzień, na który ujęto go w księgach rachunkowych.

Taka wykładnia przepisów nie spodobała się spółce, więc poszła do sądu i w pierwszej instancji wygrała. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zgodził się, że skoro sporne wydatki na usługi komercjalizacji dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy i nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, to powinny stanowić koszty proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą (art. 15 ust. 4 d ustawy o CIT).

Spór trafił do NSA, przed którym spółce nie udało się już obronić swojego sposobu rozliczania kosztów. Sąd zauważył, że firma skorzystała z usług zleceniobiorców, którym było wypłacane zryczałtowane wynagrodzenie za poszukiwanie klientów do najmu powierzchni albo tzw. success fee, które miało związek z konkretnym najemcą. Są one bezpośrednio związane z uzyskaniem przychodu i powinny być rozliczane w momencie poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4e ustawy o CIT. Nie dotyczą bowiem umów najmu nieruchomości ani też czasu, na jaki zostały zawarte te umowy. To nie są koszty związane z najmem.