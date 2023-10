Tak wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w polskiej sprawie.

Reklama

– Konkluzja Trybunału jest dość jasna, polski ustawodawca ma prawo różnicować stawki VAT na czekoladę do picia, w zależności od okoliczności jej sprzedaży – mówi Bartosz Bogdański, doradca podatkowy i partner w MDDP.

Spór z fiskusem zaczął się od wniosku o wiążącą informację stawkową. Kawiarnia zapytała o klasyfikację gorącej czekolady przygotowywanej z mleka i sosu czekoladowego. Jej zdaniem, należy ją opodatkować 5 proc. VAT, tak jak inne napoje na bazie mleka. Fiskus optował za 8 proc. podatkiem. Podkreślił, że jest różnica między napojem sprzedawanym w sklepie, a tym, który został przygotowany (przede wszystkim podgrzany) na zamówienie klienta w kawiarni. W tej drugiej sytuacji dostawie towaru towarzyszą usługi dodatkowe mające wpływ na decyzję konsumenta.

Czytaj więcej Podatki VAT na żywność wciąż niższy Resort finansów potwierdził we wtorek, że wprowadzona od 1 lutego 2022 r. obniżka stawki VAT na żywność będzie obowiązywała przez cały 2023 r.

Czy takie rozróżnienie jest zgodne z unijnymi przepisami? TSUE przypomniał, że załącznik do dyrektywy VAT wymienia towary, do których krajowy ustawodawca może przyjąć obniżone stawki. Podkreślił, że dyrektywa nie wyklucza stosowania dwóch różnych stawek VAT do dostawy towarów należących do tej samej kategorii (pod warunkiem przestrzegania zasady neutralności podatkowej). Tak jest w rozpatrywanej sytuacji. Różne obniżone stawki mają zastosowanie do napojów mlecznych w zależności od tego, czy są sprzedawane w sklepie jako napój gotowy do spożycia, czy też przygotowywane i podawane klientowi na gorąco, na jego zamówienie. Rozróżnienie to wynika z zaklasyfikowania towarów, odpowiednio jako środka spożywczego i jako składnika usług związanych z wyżywieniem – wskazuje TSUE. I konkluduje, że jest to zgodne z unijnym prawem.