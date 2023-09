We wtorek Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) przesądził kolejny ważny spór o opłatę cukrową. A chodzi o praktyczną kwestię związaną z jej częściowym odzyskaniem.

Poszło o bezalkoholowe piwa smakowe

Sprawa dotyczyła producenta i dystrybutora piwa o wieloletniej historii. Spółka wyjaśniła, że w asortymencie ma m.in. produkowane przez siebie bezalkoholowe piwa smakowe, które podlegają opłacie od środków spożywczych, zwanej też podatkiem czy opłatą cukrową. Jej wątpliwości dotyczyły konsekwencji wycofania, zwrotu czy niedostarczenia wprowadzonych na rynek, a podlegających opłacie cukrowej napojów. Z wniosku o interpretację wynikało, że 0-proc. piwo może być wycofane, bo np. nie spełnia jakichś norm. Zdarzają się też jego zwroty z uwagi na błędne zamówienie czy reklamację. Możliwe są też w ogóle niezrealizowane dostawy, gdy mimo uwzględnienia ich na fakturze VAT napoje faktycznie nie zostają z jakichś powodów dostarczone.

Jak zauważyła spółka, w takich sytuacjach okazuje się, że faktycznie dostarczyła do odbiorców mniejszą ilość napojów niż pierwotnie ujęta w informacji dotyczącej podatku cukrowego. A ponieważ jest zainteresowana odzyskaniem jej nadpłaconej części, chciała się upewnić, jak to poprawnie zrobić. Sama była przekonana, że wtedy nie musi wykazywać numerów partii napojów w informacji i może pomniejszać kwoty opłaty w okresie, w którym wystawiła fakturę korygującą, bez względu na moment wprowadzenia napojów na rynek.

Fiskus na taką formułę zielonego światła nie dał. Uznał, że spółka jest zobligowana do wykazywania numerów partii napojów w informacji dla celów podatku cukrowego, i to w przypadku ich zwrotu, wycofania, jak i niedostarczenia. Ponadto w ocenie urzędników pomniejszenie kwoty opłaty należnej nie może zostać dokonane w powiązaniu z okresem, w którym została wystawiona faktura korygująca. Przy czym tu dokonał rozróżnienia w zależności od tego, czy chodzi o towar wprowadzony do obrotu, czy nie.

Spółka nie zgodziła się z taką wykładnią, ale przegrała. Najpierw racji nie przyznał jej Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. Potwierdził m.in., że zwrot napoju następuje, gdy pierwotnie został on dostarczony do nabywcy, który potem go oddał. Dlatego, gdy sporne piwa wracają od kontrahenta w ramach zwrotów lub wycofania, to pomniejszenia należy dokonać w rozliczeniu za okres, w którym nastąpił zwrot.